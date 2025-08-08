Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El parque infantil de la calle Circunvalación Encina tras un banco con una botella vacía y pañuelos en los arbustos. G. García

El parque de la Chana que ya no tiene niños

Los vecinos de la calle Circunvalación Encina se quejan del «abandono, inseguridad y la falta de oportunidad para que los jóvenes del barrio jueguen en las instalaciones de la avenida»

Guadalupe García

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:54

El estado de la calle Circunvalación Encina, una de las calles históricas del barrio de La Chana, está siendo motivo de crítica por parte de ... sus vecinos. Los residentes alegan que la calle sufre «abandono, inseguridad y la falta de oportunidad para que los niños del barrio jueguen en las instalaciones de la avenida» debido a la excesiva ocupación de los espacios infantiles por adultos, la retirada de los recreativos en el parque y la falta de mantenimiento global. La presidenta de la asociación de vecinos de La Chana, Paqui López Sanz, concuerda con que la calle necesita «una reforma general inmediata» y que se tiene registro de las quejas de los residentes. Sin embargo, estos arreglos no están confirmados ni tienen fecha definida. El Ayuntamiento por su parte, corfirma haber actuado en casos de botellón, pero no categoriza la situación como alarmante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  3. 3 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  4. 4

    «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»
  5. 5

    La recomendación de evitar el baño se mantendrá en la playa de Salobreña hasta la semana que viene
  6. 6

    La actuación en Castell, bajo la mirada experta
  7. 7 Así fue el dispositivo de la Policía para capturar a un clan paraguayo que quiso secuestrar a un hombre en plena calle de Granada
  8. 8

    Condenan a la turba que liberó a un detenido en Loja
  9. 9 Despliegue de la Guardia Civil para capturar en Almuñécar a un capo albanés de la droga en búsqueda y captura
  10. 10

    Herido un bombero al caer desde tres metros de altura cuando intentaba apagar un fuego en Guadix

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El parque de la Chana que ya no tiene niños

El parque de la Chana que ya no tiene niños