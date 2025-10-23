Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Miembros de la parroquia del Serrallo San Gregorio Bético en una imagen de archivo. Pepe Marín

La parroquia del Serrallo prepara la mudanza

El Ayuntamiento tramita el estudio de detalle para que los fieles de San Gregorio Bético abandonen la carpa en la que permanecen desde hace años

Ideal

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:00

Comenta

Los fieles de San Gregorio Bético se preparan para la mudanza. El Ayuntamiento aprobó el pasado lunes en la comisión informativa de Urbanismo el estudio ... de detalle de la parcela en la que se erigirá la futura parroquia, que atiende a los vecinos del Camino Real de los Neveros.

