La parroquia del Serrallo prepara la mudanza
El Ayuntamiento tramita el estudio de detalle para que los fieles de San Gregorio Bético abandonen la carpa en la que permanecen desde hace años
Ideal
Jueves, 23 de octubre 2025, 12:00
Los fieles de San Gregorio Bético se preparan para la mudanza. El Ayuntamiento aprobó el pasado lunes en la comisión informativa de Urbanismo el estudio ... de detalle de la parcela en la que se erigirá la futura parroquia, que atiende a los vecinos del Camino Real de los Neveros.
El trámite, que debe ser ratificado en el pleno, es un paso necesario para que se pueda solicitar licencia de construcción y iniciar el proyecto, que pondrá fin a la carpa en la que actualmente se celebran los eventos religiosos.
