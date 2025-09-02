Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El paro sube ligeramente en Granada José Ramón Ladra

El paro aumenta ligeramente en Granada, la menor subida para un mes de agosto desde 2016

El fin de los contratos estivales dibuja un panorama habitual en el mes de agosto

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:09

La provincia de Granada registró 248 parados más durante el mes de agosto, un periodo generalmente malo para la creación de empleo con la llegada ... del final del verano y la cancelación de muchos contratos estivales. Con estos datos, son 66.940 los desempleados en la provincia, lo que supone un +0,37.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima del último homicidio de Granada entró a robar hace días en la misma casa
  2. 2 El influencer granadino Pablo García anuncia que entrará al seminario: «Lo único que quiero es ser santo»
  3. 3

    Yang y Aranguren sufren amenazas verbales de un grupo de encapuchados
  4. 4

    Oficial: el Granada firma al extremo Álex Sola en propiedad
  5. 5

    El actor británico Luke Evans visita la Alhambra y pasea por el Albaicín
  6. 6

    «No todos los días ves a un tipo morirse delante de ti»
  7. 7

    La opción de Carlos Espí se diluye para el Granada
  8. 8

    La opción de Paul Akouokou se diluye y pone rumbo a Zaragoza
  9. 9

    Granada contará en abril con un nuevo vuelo a Nantes
  10. 10 Lanzan una nueva fragancia con el olor de Granada en septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El paro aumenta ligeramente en Granada, la menor subida para un mes de agosto desde 2016

El paro aumenta ligeramente en Granada, la menor subida para un mes de agosto desde 2016