El paro aumenta ligeramente en Granada, la menor subida para un mes de agosto desde 2016

La provincia de Granada registró 248 parados más durante el mes de agosto, un periodo generalmente malo para la creación de empleo con la llegada ... del final del verano y la cancelación de muchos contratos estivales. Con estos datos, son 66.940 los desempleados en la provincia, lo que supone un +0,37.

Si se compara con el mismo mes del año anterior, en agosto de 2024 Granada sumó casi 500 parados más (499), con una tasa de +0,71, con lo cual las cifras de este verano mejoran al reducir en casi la mitad la destrucción de emplero para un periodo poco propicio para nuevas contrataciones. De hecho, se trata de la subida más baja desde 2016, cuando únicamente se sumaron cinco personas a las listas del paro (+0,01%).

Por sectores, el sector servicios sigue siendo la que más parados concentra en la provincia de Granada (44.946), seguido de la construcción (6.386), la agricultura (4.650) y la industria (3.267). A estas cifras hay que añadir aquellos que no contaban con un empleo anterior (7.691).

En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, Granada sí suma 6.658 afiliados más (1,85%), una cifra que, sin embargo, es la tercera más baja de la comunidad, solo por delante de Jaén y Córdoba.

Datos en Andalucía

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.756 personas en agosto en Andalucía en relación al mes anterior (+0,3%) hasta los 592.611 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en agosto la mayoría de veces en Andalucía (21 veces) mientras que ha bajado en ocho ocasiones.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 46.723 parados, lo que supone un 7,3% menos.

Por provincias, el paro bajó en Huelva (-249), Málaga (-136), Almería (-66) mientras que subió en Sevilla (+1147), Córdoba (+529), Granada (+248), Jaén (+205) y Cádiz (+78)

En cuanto a afiliados a la Seguridad Social, Andalucía perdió en el pasado mes de agosto un total de 17.417, lo que representa un descenso del 0,50% respecto al mes anterior, dejando a la comunidad con un total de 3.475.401 cotizantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

En términos interanuales, las ocho provincias han visto escalar su cifra de afiliados a la Seguridad Social, liderando la lista Málaga, con 23.514 afiliados (+3,20%). Detrás se sitúan Sevilla, con 18.681 (+2,33%); Cádiz, con 10.645 afiliados más (+2,43%); Granada, con 6.658 afiliados más (1,85%); Almería, registrando 5.798 afiliados (1,87%); Huelva, con 5.028 (2,28%); Córdoba, con 3.712 más (1,23%); y Jaén con 1.760 más (0,75%).