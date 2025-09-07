El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma

Cuando la ampliación sur del metro esté terminada, los vecinos de los pueblos cercanos podrán dejar su coche en el aparcamiento de La Gloria y ... coger los trenes para trasladarse a la capital. Se trata de un espacio para 250 vehículos entre Churriana y Las Gabias que se convertirá en un punto emblemático de la línea uno. Las obras dan forma –actualmente– a esta zona de aparcamiento y al resto de instalaciones que la acompañan.

Los trabajos en este punto, la intersección entre un municipio y otro, son los más espectaculares ya que el metro se expande y no tiene elementos del casco urbano junto a las vías. Allí, en este espacio, un puente de enormes vigas salva el río Dílar y las catenarias se disponen ordenadas elevando la silueta del recorrido.

En la zona se trabaja intensamente así como en el resto de ubicaciones, ya que las obras se llevan de manera simultánea desde Armilla hasta el final del recorrido en el municipio gabirro. Las paradas están en estructura (todas) y las propias vías del metro son visibles en algunas ubicaciones. Se van soldando las vigas y se van recuperando aceras para que la normalidad regrese cuanto antes. Esta recta final será de gran intensidad ya que se espera que ambos tramos estén terminados para diciembre de 2025 –si se cumplen los plazos iniciales–, para hacer las pruebas de rodaje en la primavera de 2026.

En el paraje de La Gloria se sitúa el intercambiador de transportes –metro-bus interurbano -coches privados– y se puede divisar el acceso casi terminado. Por las carreteras GR-3304 a Cúllar Vega y GR-3303 a Las Gabias, discurre la circulación por su trazado definitivo, y están a punto de finalizarse los acerados en ambas márgenes.

Según informa la Consejería de Fomento se trabaja en la ejecución de los viales del parking disuasorio, la zona de aparcamiento de vehículos y jardineras. Los viales se encuentran en zahorra y se está ejecutando la superficie de aparcamientos de pavicésped.

En la subestación de energía soterrada se ha hormigonado el forjado superior y se centran ahora los trabajos en el interior del equipamiento.

Además la parada La Gloria ya tiene su estructura y se puede ver también la cimentación de la marquesina para los autobuses interurbanos se encuentra ejecutada.

También se ha hormigonado ya el tablero del puente sobre el río Dílar, donde previamente se colocaron las vigas y se extendió la ferralla. Se han metido los multitubulares en el puente para la energía y comunicaciones, de manera que se va a empezar con la plataforma tranviaria.

Secaderos de tabaco

En el vial del Machuchón, se están colocando las vías y hay ya unos 600 metros de vía hormigonada. Es en esta recta donde se encuentran ubicados el edificio del puesto de control secundario y la tercera subestación eléctrica (la primera está ubicada en Armilla y la segunda en La Gloria), ambos edificios con revestimientos que imitan a los secaderos de tabaco. La estructura metálica de la parada de Los Chopos está también colocada. En el tramo urbano de Las Gabias, los trabajos se realizan en la calle y Plaza Estación de Tranvías, donde se coloca la plataforma del metro y en la reurbanización de la calle, con la ejecución de los acerados, las instalaciones para el alumbrado y la colocación de la catenaria.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, se encuentra satisfecha por cómo transcurren las obras y señaló que el gobierno de Juanma Moreno «ha hecho una apuesta desde el primer momento», por la ampliación del metro de Granada. «Se trata de un proyecto de ampliación serio, que nos ha permitido optar con fondos europeos Next Generation y, después, con unas obras que marchan a buen ritmo y con el firme objetivo de tenerlo todo listo para el año 2026. Los avances significativos son fruto del compromiso colectivo», resaltó Díaz.