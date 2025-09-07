Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En primer plano, el pavimento del aparcamiento de La Gloria junto a las vías del metro y al fondo, los postes de catenaria. Ideal

El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma

El aparcamiento de La Gloria, entre Churriana y Las Gabias, tendrá capacidad para 250 vehículos y ya se puede divisar su pavimento

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:02

Cuando la ampliación sur del metro esté terminada, los vecinos de los pueblos cercanos podrán dejar su coche en el aparcamiento de La Gloria y ... coger los trenes para trasladarse a la capital. Se trata de un espacio para 250 vehículos entre Churriana y Las Gabias que se convertirá en un punto emblemático de la línea uno. Las obras dan forma –actualmente– a esta zona de aparcamiento y al resto de instalaciones que la acompañan.

