Una pareja logra que condenen a su abogado tras un pleito que se gestó hace quince años Los perjudicados, vecinos de la Costa de Granada, contrataron al letrado para que mediara en el pago de una deuda y el jurista les engañó

Carlos Morán Granada Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:42

Para encontrar el origen del pleito hay que remontarse al ya lejano año 2010. Por aquel entonces, una pareja de vecinos de la Costa de ... Granada contrató a un letrado para que les ayudase a negociar el abono de una deuda de más 11.700 euros que habían contraído con una entidad bancaria. El abogado aceptó el encargo, pero, tras varios años de idas y venidas, acabó denunciado por sus clientes. Ya en 2016 lo acusaron de haberles sacado nueve mil euros para saldar el descubierto, pero lo cierto es que los afectados perdieron esa cantidad. Todo fue un engaño. La losa inicial seguía estando ahí y encima habían perdido el dinero que aportaron para resolver el conflicto. En lugar de arreglar el asunto, el sospechoso llegó por su cuenta a un pacto con los prestamistas que comprometía a los damnificados a devolver el crédito de 11.700 euros a razón de 200 al mes. Pero el procesado no informó a la pareja de sus manejos. Pese a ello, consiguió que el juzgado que vio el caso validara el convenio. «Nada conocieron (...) de la existencia de dicho acuerdo transaccional, ni de la resolución que lo homologaba en tanto que nada les fue comunicado por el acusado, siendo tan solo conscientes de la pervivencia de la deuda original cuando, pasado ya algún tiempo, les fue comunicado por un conocido que se encontraban en un fichero de datos de impagados».

Posteriormente, y cuando ya estaba siendo investigado, presentó un documento ante el juez que demostraría que había devuelto 8.100 euros de los nueve mil que le habían entregado sus clientes para que pagase al banco. El papel en cuestión era fraudulento, según determinó la Audiencia de Granada que, en 2020, condenó al procesado a tres años de cárcel por los delitos de apropiación indebida año y medio de cárcel y falsedad. En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó el fallo, pero el encartado presentó un recurso al Tribunal Supremo. Tampoco ha prosperado. La Sala de lo Penal ha ratificado ahora que el letrado quebrantó las leyes que prometió defender

