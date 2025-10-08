El paraíso de los perfumes a los pies de la Alhambra donde crear la fragancia soñada Dejar una estela discreta y que no ofusque al que tenemos al lado es sinónimo de elegancia y buen gusto

El Patio de los Perfumes es un auténtico paraíso en la Carrera del Darro, a los pies de la Alhambra. Su ubicación en un palacio renacentista del siglo XVI invita a perderse en cada una de sus estancias y a respirar el aroma de esencias naturales, aceites y materias primas procedentes de muy distintas partes del mundo. Emergen continuamente de sus frascos de perfumes y artículos de cosmética para crear una alquimia de sensaciones que atrapan inmediatamente a cuantos se adentran en este precioso edificio.

Lo inauguraron hace diez años Christian Pamies y Valérie Sabini, ambos originarios de Grasse, la capital mundial del perfume, pero llevan desde 1997 al frente de Maison Fondée. Son los fundadores del Laboratorio Hévéa y de su marca exclusiva, Patio. Eligieron Granada por ser «punto de encuentro de Oriente y Occidente para elevar sus experiencias» en el Patio de los Perfumes. Son «verdaderos buscadores de materias primas exclusivas y preciosas y recorren el mundo para estudiar las relaciones entre las plantas y el ser humano». La marca Patio está dedicada a la alta perfumería con productos exclusivamente naturales, elaborados en Elche en pequeñas series mediante métodos únicos y artesanales.

Su propietario, Christian Pamies vive a caballo entre esta localidad alicantina y Granada, donde desarrolla también muchos de sus perfumes en una de las salas del edificio.

La responsable del establecimiento en Granada, Fanny Testa, nos conduce al taller de perfumes ubicado en la segunda planta, repleto de pequeños recipientes de esencias naturales. Tiene capacidad para doce personas y está «disponible casi a diario durante todo el año» por un precio de 65 euros. Tras la reserva previa, se puede disfrutar durante dos horas aproximadamente de esa experiencia única que supone crear la fragancia de nuestros sueños y llevarnosla a casa junto a la fórmula exclusiva. Es decir, elegir las notas de fondo, las del corazón y las de salida en la pirámide olfativa. Dentro de ellas hay aromas que son clásicos, como ocurre con «los cítricos para crear una salida más fresca. Nosotros nos apoyamos en las flores más emblemáticas de Granada como son la rosa, el jazmín, el narciso, la tuberosa o la flor de azahar». La base «es más oriental y ahí entran en juego las maderas como el sándalo, el cedro, el pachulí, la vainilla y las resinas de incienso».

Hay que tener en cuenta que España «es un gran productor de aromáticos con el romero, la salvia y el tomillo, que también se incluyen».

Elegir bien un perfume es una magnífica carta de presentación y hay que ser cautelosos con él. Un aroma que cargue al que tenemos al lado o que persista demasiado tiempo no siempre es sinónimo de buen gusto o elegancia. De lo que se trata es que se funda con la piel y deje una estela discreta y delicada que guste, hasta cuando damos dos besos. Por ello, la mayoría se decanta por los cítricos, como el limón o la bergamota», asegura Fanny. También, por los aromas más dulces con vainilla».

La perfumería natural del Patio de los Perfumes «no lleva nada sintético. Es personal pero poco invasiva y la puede llevar mucha gente sin ofuscar a nadie. A veces, la perfumería es potente y no te apetece oler a la persona que tienes a tu lado. Hay gente que se pone demasiado perfume y eso me parece una falta de respeto». Por ello, «intentamos que nuestros perfumes se difuminen en el cuerpo y el olor no sea tan agresivo».

En su opinión un «perfume ideal, complejo, estructurado y que se mantenga en el tiempo» requeriría las tres grandes familias olfativas: una base con maderas y un toque balsámico, un corazón marcado con un toque de flor y especie y una salida cítrica y fresca.

Por ello, los perfumes más vendidos para la mujer son Divino (bergamota, limón, flor de azahar, cilantro, vainilla y ámbar Patio); y Granata (mandarina roja, grosella negra, granada, rosa, osmanto, almizcle Patio, vainilla, sándalo y Benjuí de Siam). En el caso de los caballeros, tiene una gran demanda Habana (limón verde, puro tabaco de Pinar del Río, infusión de vainilla, jazmín, ámbar Patio, sándalo, vetiver y Almizcle Patio). También causa sensación la gama inspirada en inciensos y perfumes sagrados que es «el olor de la tienda».

Como experta en fragancias no nos resistimos a preguntarle a qué huele Granada. «Depende de las temporadas, pero ahora predominan los jazmines y la Dama de noche en flor. En primavera el azahar y en enero y febrero la mimosa. El Albaicín siempre huele muy bien».

En la temporada de otoño e invierno «el perfume es menos fresco y las notas son más intensas en su base para que aguanten más en la piel, como el pachulí o la rosa hespéride. Las ventas van cambiando drásticamente de un cŕitico fresco a un perfume un poquito más potente».

No se quedan atrás en cuanto a demanda todos los productos de cosmética de este establecimiento por su gran variedad, beneficios y componentes naturales, junto a los jabones ecológicos, los ambientadores y los perfumes sólidos.