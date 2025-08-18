El paraíso de los celíacos en Granada tiene unos dulces descomunales: «Saben como si llevaran gluten» Se trata de chök, una pastelería que abrió sus puertas en la ciudad en marzo y puede presumir de ser «100% libre de gluten»

Alberto Flores Granada Lunes, 18 de agosto 2025, 09:09 Comenta Compartir

En Granada cada vez hay más personas que son intolerantes al gluten y se encuentran cada día con un mismo problema: dar con pan, dulces o muchos otros productos de alimentación que estén tan ricos como los que sí que tienen gluten es verdaderamente complicado. Sin embargo, por fortuna para ellas, desde el pasado mes de marzo hay en la ciudad un establecimiento que ofrecer multitud de productos libres de gluten que cuentan con un sabor que hace imposible encontrar diferencias con los que sí que tienen gluten.

Se trata de chök, una pastelería ubicada en el número 10 de la céntrica calle Mesones que ofrece productos dulces y salados de alta calidad y totalmente aptos para personas celíacas. «Ofrecemos un concepto de innovación en el mundo sin gluten. Nacimos como una pastelería tradicional en Barcelona en 2013 pero a raíz de la pandemia decidimos probar a hacer cosas sin gluten», cuenta a IDEAL Fernando Madrid, CEO y fundador de chök.

De este modo, sus establecimientos de toda España, con tiendas en Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Granada, empezaron a convertirse en pastelerías en la que el gluten dejaba de formar parte de su particular ecuación. «Vimos mercado y nos arriesgamos». Y prácticamente de la noche a la mañana sus ventas se duplicaron. «Esto nos llevó a tomar la decisión de reconvertir todas las tiendas en 'gluten free' y hacer un modelo único», explica Fernando, que asegura que la clave del éxito reside en que «no hay diferencias» entre el sabor de sus productos y los que sí que tienen gluten.

«Los clientes de Granada no se van a cansar nunca con nosotros porque no vamos a parar de traer cosas nuevas y de calidad» Fernando Madrid CEO y fundador de chök

«Al principio éramos solo una pastelería pero poco a poco nos estamos convirtiendo en un 'bakery', un sitio en el que, además de dulces, puedes encontrar pan, bocadillos y otros productos como focaccias». Sin embargo, todavía son los dulces los que más protagonismo tienen en sus tiendas, con las röokies, las galletas, los rolls, los brownies y las tartas de queso como estrellas principales.

Sobre su llegada a Granada este año, el CEO de chök reconoce que desde su apertura los resultados de ventas no tienen nada que envidiar a los de grandes ciudades como Madrid y Barcelona. «No sé si en Granada hay más celíacos pero el caso es que desde que hemos abierto los números son extraordinarios».

Y la buena marcha del negocio les ha permitido expandirse más allá de nuestras fronteras, con tiendas también en Gibraltar, Arabia Saudí y Dubai, y como asesores en un proyecto similar en Estados Unidos. «Vamos a cerrar este año con más de 30 tiendas y todas ellas libres de gluten», asegura orgulloso Fernando, que añade que muy pronto llegarán nuevos productos «espectaculares» a sus tiendas. «Los clientes de Granada no se van a cansar nunca con nosotros porque no vamos a parar de traer cosas nuevas y de calidad», finaliza.

Temas

Granada

Dulces