Las paradisíacas cuevas de Granada que parecen sacadas de Santorini: «Es un lugar de ensueño» Se trata de las Cuevas Balcones de Piedad, un alojamiento ubicado en Los Balcones que ofrece un lugar íntimo perfecto para descansar

Alberto Flores Granada Lunes, 18 de agosto 2025, 08:31

Están en pleno Geoparque de Granada, en un barrio medieval de cuevas en las que solo se respira naturaleza a una altitud de 1.200 metros. Sin embargo, al mirarlas más de uno pensaría que se trata de unas pequeñas casas de la famosa isla griega de Santorini. Pero lo cierto es que no están en Grecia, sino en la provincia de Granada.

Se trata de las Cuevas Balcones de Piedad, un alojamiento con cinco casas-cueva ubicado en un gran balcón natural que mira hacia el cielo. Y además de casas-cueva con todas las comodidades y una temperatura estable de entre 19 y 22 grados, también ofrecen una piscina infinita que se ha convertido en la joya de la corona del lugar.

«Estamos en un lugar geológicamente muy interesante, junto al Arroyo del Baúl, a unos 1.200 metros de altitud y en un cañón muy profundo», explica a IDEAL Juan Yeste, gerente de Cuevas Balcones de Piedad. Ubicadas en Los Balcones, cerca de Guadix, este alojamiento se encuentra «en el corazón del Geoparque de Granada».

«Al estar en un paraje tan especial, nuestras cuevas son perfectas para quienes buscan descansar y desconectar» Juan Yeste Gerente de las Cuevas Balcones de Piedad

Juan empezó a comprar cuevas en la zona hace 20 años y empezó a restaurarlas poco a poco. Y desde hace poco más de una década ofrece las cuevas que ha arreglado, que son cinco en total, como alojamiento. «Se alquilan como cuando lo haces con un apartamiento en la playa, así que se dispone de ella a su antojo».

Además de las cuevas, cuentan con una piscina que, aunque Juan define como sencilla, tiene una peculiaridad: se introduce dentro de una cueva, que es precisamente desde donde sale el agua de la piscina. Y lo cierto es que, además de admirar el cielo y el paisaje característico del Geoparque, ofrece unos atardeceres espectaculares.

«Al estar en un paraje tan especial, nuestras cuevas son perfectas para quienes buscan descansar y desconectar. Al final aquí no ofrecemos recepción ni restaurante, solo un espacio para disfrutar de forma íntima», explica Juan, que detalla que en la actualidad se pueden alquilar las cuevas por un precio que ronda los 130 euros la noche y que varía en función del tipo de cueva del que se trate.

Sobre el hecho de que muchos comparen sus cuevas con estampas más propias de Grecia, el gerente de Balcones de Piedad reconoce que sí que recuerdan porque «nosotros también somos mediterráneos. «Al final el blanco predomina y no hay muchas diferencias con lo que te puedes encontrar en Grecia, así que mucha gente lo asocia», reconcoe.

Aunque solo ofrece 5 cuevas como alojamiento, Juan detallan que han arreglado un total de 8 casas-cueva y que la idea de cara al futuro pasa por ofrecerlas también a sus huéspedes. Y aunque sabe que mucha gente prefiere el verano para visitar las Cuevas Balcones de Piedad, sobre todo para usar la piscina, reconoce que para el la mejor época de todas es entre otoño e invierno. «A mi me gusta más fuera de la temporada, es cuando más las disfruto», finaliza.