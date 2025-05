La parada fantasma del autobús del aeropuerto de Granada

ALSA desvela: «Se informa a los usuarios de la línea 'Granada-Aeropuerto de Granada' que a partir del 1/06/2016 el autobús destino Aeropuerto ... de Granada no realizará parada en este punto. Las paradas más cercanas se encuentran en Triunfo (entonces hotel Cóndor), Plaza de Europa, o en la Estación de Autobuses».

El cartel es correcto. El autobús que une el aeropuerto con la ciudad de Granada dejó de pasar el miércoles, primero de junio de 2016 y así se señalizó. Todo salió de forma correcta, pero pasada una década completa, sorprende que la señal de tráfico que prohíbe estacionar por ser parada del autobús siga en su puesto de trabajo, imperturbable al paso del tiempo, testigo de todos los cambios ocurridos.

Quizá esté esperando a Godot, obra perteneciente al teatro del absurdo, escrita a finales de los años 1940 por Samuel Beckett y publicada en 1952. La señal protagonista de esta pequeña crónica puede tener un papel estelar como el de los dos vagabundos llamados Vladimir y Estragon, que esperan en vano junto a un camino a un tal Godot, con quien quizás tienen alguna cita.

Un hilo absurdo

El público nunca llega a saber quién es Godot, o qué tipo de asunto han de tratar con él. En cada acto, aparecen el cruel Pozzo y su esclavo Lucky (en inglés, «afortunado»), seguidos de un muchacho que hace llegar el mensaje a Vladimir y Estragon de que Godot no vendrá hoy, «pero mañana seguro que sí».

Aquél primero de junio de 2016 ya lejano, operó un cambio ya que el nuevo servicio de bus empezó a ser operado por ALSA

Igual ocurre con la señal de tráfico que anuncia que el bus ya no pasará, pero que por si acaso pasa algún día, anuncia que no lo hace desde el primero de junio de 2016. Godot y Granada unidos por el mismo hilo absurdo, o quizá, simplemente olvidadizo. Memoria de una década pasada que ya no volverá.

