El Papa recibe al padre Román en el Vaticano y le pide perdón tres veces El padre Román, a su llegada a la audiencia durante el juicio celebrado en marzo del año pasado. / R. I. La noticia, avanzada por el diario eclesiástico 'Vida Nueva', está confirmada «plenamente» por el abogado del sacerdote JAVIER F. BARRERA Granada Viernes, 27 julio 2018, 18:11

El abogado del padre Román ha confirmado «plenamente» la noticia de que el Papa ha recibido en el Vaticano al sacerdote granadino que protagonizó el 'caso Romanones' y que fue finalmente absuelto en abril del año pasado. La noticia ha sido avanzada por el diario eclesiástivo 'Vida Nueva', en una crónica firmada por el periodista José Beltrán. La información detalla que la audiencia del Papa Francisco al padre Román y a sus dos compañeros, Francisco y Manuel, se celebró el pasado 12 de julio en Santa Marta. El Papa Francisco les pidió hasta tres veces perdón, relata la información.

Fue un diálogo sincero que se prolongó durante una hora y media

La Casa de Santa Marta o Residencia de Santa Marta, es un edificio construido en 1996, adyacente a la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, durante el pontificado de Juan Pablo II, conocida principalmente por ser la residencia de los cardenales electores durante los cónclaves.

El periodista José Beltrán, que firma la noticia, ha declarado en conversación con este periódico que «la noticia la conocía desde el mes de junio, pero se me pidió que no la publicara hasta después de la audiencia, porque el padre Román y sus compañeros no quieren nada de publicidad y permanecer en el anonimato, y temían que si se publicaba se armara un cierto revuelo».

José Beltrán también ha explicado que «los periodistas tenemos nuestras fuentes de información, y aunque ni los abogados defensores quieren hablar con los medios y ni el propio padre Román accede a conceder entrevistas, he podido conocer la noticia de la audiencia del Papa Francisco gracias a unos allegados«.

La noticia empieza así: «Román, Francisco y Manuel entran por la puerta de la Casa de Santa Marta. El Papa les ha citado. Quiere ver y escuchar a estos tres sacerdotes de Granada. A puerta cerrada, sin prisas. No se trata de una visita protocolaria. Ni de un encuentro de cortesía. No lo fue desde el minuto cero en el que les saludó. Un diálogo sincero, ajeno de anestesia, durante más de hora y media. Escucha desde la confianza y sin ambages. Tiempo de redención, cuatro años después de tocar el purgatorio jurídico y el infierno mediático. Una absolución que resultaba prácticamente imposible otear cuando se vieron excluidos de toda actividad pastoral, suspendidos 'ad divinis' hasta que en noviembre de 2017 el Vaticano levantó estas medidas cautelares. Ahora, la audiencia con el papa Francisco rubrica su rehabilitación».

Y termina de la siguiente forma: «Román, Francisco y Manuel abandonan Santa Marta. Los tres volverán de nuevo a Roma en octubre. Tienen otra cita con Francisco. Para celebrar la eucaristía. El Papa quiere abrazar también a su círculo íntimo, a esa decena de personas que les han acompañado, defendido y respaldado entre bambalinas durante estos cuatro años. Salen más que satisfechos de su cita con Bergoglio».