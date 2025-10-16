¿Qué hacen los palcos de la Semana Santa en Ganivet? Su presencia ha suscitado la curiosidad de muchos granadinos, quienes han notado los preparativos de los palcos y se han preguntado sobre su propósito en pleno mes de octubre

Álvaro de la Torre Araus Granada Jueves, 16 de octubre 2025, 18:05 Comenta Compartir

Este sábado, Granada se transformará en el epicentro del motorsport nacional con la celebración de la Kart Royale, una emocionante competición de karts eléctricos que recorrerá las emblemáticas calles del centro de la ciudad.

La calle Ángel Ganivet será el escenario principal del evento, donde se han dispuesto palcos especiales para que los espectadores puedan disfrutar de la carrera en un ambiente cómodo y exclusivo. Bajo la dirección reconocida de Antonio Lobato, la Kart Royale contará con la participación de diez jefes de escudería y un total de treinta creadores de contenido, destacando el talento y la camaradería entre los aficionados al motor.

El circuito urbano diseñado para la ocasión incluirá importantes arterias de la ciudad, como Puerta Real, Ganivet, la plaza de Mariana Pineda, Campillo Bajo, Carrera de la Virgen, Embovedado y Acera del Casino. Esta innovadora propuesta ha suscitado la curiosidad de muchos granadinos, quienes han notado los preparativos de los palcos y se han preguntado sobre su propósito en pleno mes de octubre, aunque nada tiene que ver con adaptaciones para una procesión de alguna de nuestras hermandades y cofradías.