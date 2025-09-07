Palabra y galardones en la basílica de la Virgen de las Angustias

Cita para la palabra y el reconocimiento. Así se vive este séptimo día en la basílica de Nuestra Señora de las Angustias que sigue acogiendo ... a instituciones y corporaciones como la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo que los ofrece en el mediodía de este domingo y ya por la tarde, lo hará la Delegación de Educación Católica y Enseñanza religiosa de la Archidiócesis.

Una vez termine la Eucaristía que presidirá el sacerdote diocesano Ildefonso Fernández-Fígares se dará lectura a la II Exaltación a la Patrona de Granada. Para esta ocasión se ha escogido al periodista granadino Fernando Díaz de la Guardia que ofrecerá un texto al que le ha puesto todo el cariño como granadino. «He vivido un verano singular por motivos familiares y esta exaltación me ha devuelto a mi niñez y juventud y me ha traído de nuevo a mi tierra para estar de cerca con la Virgen de las Angustias», cuenta. Díaz de la Guardia ha realizado y varias intervenciones de esta índole. Su primer encuentro con la modalidad del pregón fue en la hermandad del Rocío, también en la localidad de procedencia familiar, Las Gabias, donde dio a conocer el pregón de coronación de su Patrona, la Virgen de las Nieves.

Además pregonó la Semana Santa en el año más complicado de las últimas décadas, en 2021, de una Semana Sana que no tuvo cofradías en la calle pero que él salvó de manera magistral guiado de la mano de Cecilio y paseando por las hermandades granadinas y sus rincones. «Es la segunda vez que realizo un pregón en honor a la Patrona y quiero con mis palabras reafirmarme en todo lo que dije en 2019, después de haber enriquecido también mis sentimientos y vivencias», indica el periodista y director de 'Imbatibles'. El exaltador también ha reflejado que volver a hacer este pregón le ha supuesto conocer aún más la historia de la hermandad «que es conocer en gran parte la historia de España a la que tan unida está la corporación».

Recientemente visitó el Tesoro de la Virgen instalado en la basílica de la mano del hermano mayor, Antonio González, y del prefecto de ceremonias, Manuel Amador, y pudo profundizar en «los mil detalles que atestiguan la vinculación de la hermandad con la corona, con las instituciones, las visitas reales, incluso del Papa Juan Pablo II». «He comprobado la inmensa grandeza de las salas del tesoro de nuestra Patrona, autentica muestra del arte y sus estilos», apunta Díaz de la Guardia.

Por su ayuda

Todas estas experiencias estarán plasmadas en el texto de su exaltación que tomará brillo en el atril de la propia basílica de Nuestra Señora de las Angustias. Una vez concluida la lectura de esta pieza oratoria se procederá a la entrega de los premios 'Amparo de la ciudad' que concede la hermandad de la Virgen. «Es una forma de agradecer a todos los que nos ayudan a ayudar a los más necesitados y a cuantos afrontan la ayuda a los demás», recuerda el hermano mayor. Se premiará a la Agrupación de Protección Civil de Granada, por su trabajo y a la Casa de la Esperanza, una realidad social de ayuda a madres con hijos sin posibilidades económicas, que promueve y sustenta la hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza.

Hoy, en el Albaicín, se podrá venerar a la Virgen de la Aurora en su sede de San Miguel Bajo, durante toda la jornada que finalizará con repique de campanas. También en el Zaidín habrá celebración mariana en este caso a la Virgen de la Salud, Titular de la cofradía de la Redención.