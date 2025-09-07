Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los actos por la Patrona tendrán hoy lugar en la Basílica. IDEAL

Palabra y galardones en la basílica de la Virgen de las Angustias

El periodista Fernando Díaz de la Guardia exaltará a la Patrona y se entregarán los premios 'Amparo de la ciudad'

Jorge Martínez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:04

Cita para la palabra y el reconocimiento. Así se vive este séptimo día en la basílica de Nuestra Señora de las Angustias que sigue acogiendo ... a instituciones y corporaciones como la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo que los ofrece en el mediodía de este domingo y ya por la tarde, lo hará la Delegación de Educación Católica y Enseñanza religiosa de la Archidiócesis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las preferencias gastronómicas y «muy saludables» de Zidane en un restaurante de Granada
  2. 2 Cuatro heridos en un accidente entre un camión y dos turismos en la A-44 en Campotéjar
  3. 3

    Albayda se queda sin terreno para construir tres décadas después de su nacimiento
  4. 4 El tren turístico urbano dejará de pasar por la Carrera del Darro a partir del 17 de septiembre
  5. 5

    Una hamburguesa cocinada en familia en El Bejarín
  6. 6

    Las obras del Paseo de la Explanada alcanzan ya el 65% de ejecución
  7. 7

    La casa del pueblo del PSOE de Guadix aparece llena de pintadas xenófobas e insultos a Pedro Sánchez
  8. 8 Los bomberos rescatan a una vaca atrapada en Sierra Nevada
  9. 9

    El Granada se levanta de la lona
  10. 10 Luka Gagnidze, único fichaje fuera de la convocatoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Palabra y galardones en la basílica de la Virgen de las Angustias

Palabra y galardones en la basílica de la Virgen de las Angustias