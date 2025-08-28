Nunca llegó a haber pistas creíbles sobre su paradero, ni señales de que hubiera sido víctima de un secuestro o un asesinato. La Policía no ... encontró jamás la explicación a los quince minutos que cerrarían el caso, que permitirían saber lo que ocurrió con María Teresa Fernández, una joven que acababa de cumplir la mayoría de edad y que hoy tendría 43 años. Desapareció sin dejar rastro en las fiestas de Motril del año 2000.

La hipótesis de un presunto crimen cometido por el asesino Tony Alexander King o su amigo Robert Graham fue, durante años, el único hilo de esperanza al que se agarraron su familia y amigos. El criminal británico, responsable de las muertes de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkhof –perfiles muy similares al de María Teresa– acusó a Graham en una carta dirigida a su exmujer desde la cárcel. En ella le apelaba directamente: «Pagarás por lo que le hiciste a la chica de Motril».

La investigación de IDEAL relativa al caso de María Teresa llega hoy a su último capítulo. En el reportaje sonoro, los entrevistados rememoran todos los intentos por esclarecer a qué se refería Tony King en aquella misiva, y trazan el perfil del . Los padres y el exjefe de Policía Francisco Pérez Polo llegaron a entrevistarse con él en la prisión. Incluso se le ha sometido a sesiones de hipnosis. Hay quien asegura que llegó a ver a Robert Graham en una cafetería de Motril el día en que aparecía en portada la foto de King como culpable de los asesinatos de Carabantes y Wanninkhof.

Sin embargo, los investigadores nunca dieron credibilidad al testimonio de King, que no llegó a concretar qué habría pasado con María Teresa Fernández. La última vez que el 'costa killer' –asesino de la costa– tuvo ocasión de zanjar el caso de la desaparición fue hace poco, en el año 2020, cuando volvió a recorrer Motril junto a la Policía.

La familia aún mantiene la petición de organizar un careo entre Graham y King en el que puedan esclarecer a qué se refería con aquella frase: «Pagarás por lo que le hiciste a la chica de Motril». El primero está en paradero desconocido. El segundo cumple su condena por los asesinatos en la Costa del Sol. Entretanto, Motril guarda la esperanza de saber qué ocurrió con María Teresa.