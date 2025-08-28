Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«Pagarás por lo que le hiciste a la chica de Motril»

IDEAL estrena hoy el último episodio del reportaje sonoro sobre la desaparición de María Teresa Fernández

Javier Morales

Javier Morales

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:02

Nunca llegó a haber pistas creíbles sobre su paradero, ni señales de que hubiera sido víctima de un secuestro o un asesinato. La Policía no ... encontró jamás la explicación a los quince minutos que cerrarían el caso, que permitirían saber lo que ocurrió con María Teresa Fernández, una joven que acababa de cumplir la mayoría de edad y que hoy tendría 43 años. Desapareció sin dejar rastro en las fiestas de Motril del año 2000.

