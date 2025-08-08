Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Negando los grados a la UGR pretenden cercenar el motor que nos distingue y nos esperanza

Paco Cuenca

Exalcalde de Granada

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:54

Negando los grados a la UGR pretenden cercenar el motor que nos distingue y nos esperanza, el conocimiento y la ciencia. Defender una ciudad no ... es solo gestionar su día a día. Es tener el coraje de levantar la vista, trazar un rumbo y plantar cara a quienes, año tras año, desprecian el liderazgo y las fortalezas de Granada. Aprendí pronto que esta ciudad llevaba dos décadas sin levantar la mirada, ni la voz, ante los que no la respetan. Asumimos entonces levantar la cabeza por Granada y construir una visión ambiciosa de futuro que rompiera con la resignación. En 2016, había urgencias: sanear las cuentas, recuperar un urbanismo limpio de intereses, devolver la dignidad a las instituciones. Pero lo verdaderamente transformador fue apostar por un modelo basado en la visión metropolitana, el conocimiento, la ciencia y una leal alianza con nuestra Universidad. No era un gesto, era una visión de ciudad. Peleamos lo que otros daban por imposible: acabamos con el aislamiento ferroviario, trajimos el legado de Lorca que dormía en cajas en Madrid, arrancamos el metro que parecía caer en un foso de descrédito –y bien que se abrazan aquellos–, pusimos a Granada al frente de la ciencia europea con la candidatura al acelerador de partículas.

