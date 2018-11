PACMA expulsa de su lista por Granada a la integrante que llamó «gilipollas» a Frank Cuesta Imagen del vídeo en el que Ana Martín insulta al presentador de televisión. / IDEAL El presentador arremete contra el partido animalista y señala que es el «segundo ataque» que recibe de miembros de esta organización ROSA SOTO GRANADA Martes, 13 noviembre 2018, 19:39

El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) ha expulsado a Ana Martín, la segunda suplente de su lista de la provincia de Granada para las elecciones autonómicas de Andalucía, después de que publicara la semana pasada en redes sociales el vídeo titulado 'Frank Cuesta eres un gilipollas', en el que insultaba al extenista y presentador de televisión, también conocido como Frank de la Jungla, por su vinculación al mundo de la tauromaquia y de la caza.

En el vídeo, que la mujer borró a las pocas horas y que llegó a superar las 44.000 visualizaciones, Martín acusó de tráfico de animales a Frank Cuesta y arremetió contra cazadores y taurinos, acusándolos de maltrato contra los animales. «Si aparece un cocodrilo en la laguna de mi pueblo es porque algún hijo de puta como tú, que estáis tan puestos en el tema del tráfico de animales, trae los cocodrilos chiquititos y se venden a 400 euros en el mercado negro», comentó la ya exintegrante de PACMA ante la cámara.

Expulsión

PACMA ha asegurado a IDEAL que ninguna de las declaraciones vertidas en el vídeo por Ana Martín se corresponden con los valores que defiende la organización. Por eso mismo, el partido tomó la determinación de cesar y prescindir de la segunda suplente en la lista provincial de Granada en las próximas elecciones autonómicas del 2 de diciembre. Además, desde PACMA han señalado que la misma implicada renunció a su puesto por «iniciativa propia para no dañar la imagen del partido y desvincularlo de la polémica suscitada por unos comentarios personales».

El partido animalista ha insistido en que Ana Martín ya no forma parte de la organización a pesar de que su nombre aparezca en el listado. «La polémica surgió hace una semana, para entonces las listas electorales ya estaban cerradas y publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por lo que no se pueden modificar, pero Martín ya no forma parte del partido», han apuntado desde PACMA.

La respuesta de Frank de la Jungla

Frank Cuesta publicó el mismo día en su cuenta de Twitter un comunicado criticando los insultos y las acusaciones que recibió por parte de esa mujer. El presentador aseguró que se trataba del «segundo ataque personal» desde este partido a nivel personal, con difamaciones e insultos gravísimos«. El extenista destacó otros comentarios del vídeo: »Me acusó de traficar con animales, me difamó de manera vergonzosa, dijo que me gusta follar con hombres y mujeres porque soy 'maricón' y fascista«.

Señoras y señores del partido PACMA!! Segundo ataque desde su partido a nivel persona, con difamaciones e insultos gravísimos! Si esta persona no pertenece a su partido…por supuesto pediré disculpas… pero si pertenece a su partido, se retratan ustedes Y MUCHO pic.twitter.com/BsPwC1ET9j — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) 6 de noviembre de 2018

Frank Cuesta pidió una respuesta a PACMA sobre su vinculación con esta persona: «Si esta persona no pertenece a su partido... Por supuesto pediré disculpas, pero si pertenece a su partido, se retratan ustedes Y MUCHO». El presentador televisivo reconoció que en PACMA «hay muy buena gente», pero lamentó que algunos crearan mala fama a la causa animalista.

Revistas y entidades del mundo de la caza y la tauromaquia mostraron el rechazo hacia estas declaraciones y otras que tacharon de homófobas como: «Estos (cazadores y taurinos) van de hetero y de machotes, pero luego son maricones». De ahí que la Real Federación Española de Caza estudie emprender acciones legales contra Martín.