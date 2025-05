Ignacio García-Valdecasas (Granada, 1953) se jubiló en 2022 después de una larga carrera como diplomático. Ha sido embajador en Paraguay y Chipre, cónsul general ... en Ciudad del Cabo y Jerusalén, ministro consejero y encargado de negocios en Moscú y responsable de diversas misiones en nombre del Gobierno de España ante la Unión Europea. Este martes ofrece una conferencia titulada 'La guerra de Ucrania y el rearme de Europa' en el salón de grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (calle Rector López Argüeta, a las 19.30h), en un acto organizado por la facultad, el Ateneo de Granada y el Instituto para la Paz y los Conflictos.

–Es crítico con el programa de rearme europeo. ¿Putin no es una amenaza para Europa?

–Algunos están convencidos de ello, sobre todo sus vecinos. Nosotros debemos ser sensibles a ese sentimiento, lo mismo que ellos deben ser sensibles a nuestro sentimiento de amenaza, que vemos más en el sur que en el norte o el este. Si Rusia es o no es una amenaza, es un tema muy complejo sobre el que voy a intentar profundizar en la conferencia de este martes. Yo no soy de los que creen que hay una amenaza inminente.

–Asegura que la postura europea de alinearse con Ucrania en la guerra se sustenta en la desinformación. ¿En qué sentido?

–Europa no se ha alineado con Ucrania en su guerra con Rusia; la OTAN ha empujado a Ucrania a la guerra, al no aceptar la neutralidad que Ucrania tenía establecida en su declaración de soberanía y de independencia y en su constitución. Ahí está la causa de la guerra. Estamos en guerra y no hay una guerra sin mentiras. Nos engañan a todos, incluso a mí que sé algo de esto. Ya lo dijo Tucídides hace 2.600 años en las guerras del Peloponeso.

–Pero estará de acuerdo en que Rusia es el agresor...

–Evidentemente, Rusia es el agresor, pero en relaciones internacionales hay que cuestionarse las cosas. ¿Qué pasaría si México estableciera una alianza militar con China y pusiera bases militares chinas en Río Grande? Es lo que pasó en Cuba en 1962 con la Crisis de los Misiles, y Kennedy amenazó con una guerra nuclear si Cuba entraba en el Pacto de Varsovia. Las relaciones internacionales no son como nos gustaría que fueran, sino como son. Europa le está haciendo un flaco favor a Ucrania, porque la posición de Ucrania se ha ido deteriorando desde 2014. El señor Poroshenko (primer ministro ucraniano entre 2014 y 2019) reconoció que los acuerdos de Minsk (2014)habían sido un engaño a la Federación Rusa para ganar tiempo, armarse y recuperar el Donbás y Crimea. Y Hollande y Merkel confirmaron que estaban en el ajo. Fueron la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea los que convencieron a Zelenski de seguir la guerra después de los acuerdos de Estambul de 2022. Ucrania no va a conseguir ahora lo que consiguió entonces. Y en Minsk no consiguió lo que tenía antes de la crisis del Maidán, con la expulsión de Yanukóvich (presidente electo prorruso), que para unos fue un golpe de estado y para otros, una quiebra del Estado de Derecho, aunque ahora algunos aseguran que fue una rebelión popular. Siento terriblemente lo que está sufriendo el pueblo ucraniano y lo que va a sufrir, pero gran parte de la responsabilidad es de los países de la OTAN.

–¿La guerra tiene salida?

–Ir a la mesa de negociación cuanto antes. Después de una guerra, no hay paz justa y duradera. Que me digan un ejemplo de paz que se considerara justa por todas las partes implicadas en el momento en que se firmó y por las generaciones posteriores. Eso no existe. La postura europea no termino de comprenderla.Si no hemos sido capaces de ganar la guerra con la participación decidida de Estados Unidos, ¿cómo vamos a ganarla sin ella? Trump tiene una prisa enorme por que no termine la guerra en el frente de batalla, porque entonces es muy probable que sea una victoria rusa, y Trump no quiere parecer el perdedor de la guerra.

–Pedro Sánchez ha asegurado que está dispuesto a aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB, pero no hasta el 5% que reclama la OTAN. ¿Qué le parece?

–A mí no me consta que lo haya dicho. El comisario europeo de Defensa ha dicho que tenemos que llegar al 3% y el secretario general de la OTAN, al 5%. Lo cual es extraordinario, porque Estados Unidos no pasa del 4% hace muchos años.

–¿Cree que el programa de rearme es un error?

–Yo no soy un pacifista, pero creo sinceramente que este rearme es un error. Primero, porque es una cifra astronómica. Un 5% del PIB son 80.000 millones de euros, más de la mitad de lo que nos gastamos en sanidad, y hemos tardado 70 años en llegar a este nivel. Es un disparate. Segundo, porque, por mucho que echemos, es dinero perdido si no nos unimos los 27 para tener una política común de la industria de defensa, como la agrícola o la pesquera. Todo esto viene por la histeria que han desatado el volantazo de Trump y la amenaza rusa. La Unión Europea tiene un PIBdiez veces mayor que Rusia, tres veces más población y gasta tres o cuatro veces más den defensa: si es una amenaza es porque no sabemos organizarnos. Tal y como vamos, el resultado va a ser que EEUUse retira en materia de gasto, pero sigue controlando la OTAN. Vamos a gastarnos una fortuna, no vamos a tener autonomía estratégica y, al no tener una política de la industria de la defensa única, vamos seguir gastando sumas astronómicas en gran medida donde lo hemos gastado hasta ahora: en el complejo militar industrial de Estados Unidos.

–¿Su posición coincide con la de Vox y los socios de izquierda del Gobierno?

–En parte sí, en el sentido de que hacen un examen crítico del Plan ReArmUE, pero solo en eso. En el resto de las cuestiones coincido bastante poco con todos ellos.

–El matonismo de Trump ha desbaratado las relaciones internacionales. ¿Cómo debería afrontar Europa su mandato?

–Con resignación, paciencia, unidad y autonomía. No sé si tenemos resignación y paciencia, pero seguro que no tenemos ni unidad ni autonomía.

–Ha sido cónsul general en Jerusalén y embajador de España en Palestina y conoce el terreno. ¿Cree que lo que está ocurriendo en Israel es un genocidio?

–Estoy convencido de que se han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero no porque lo diga yo; lo ha dicho el Tribunal Penal Internacional, que ha puesto en busca y captura a Netanyahu, al exministro de defensa Galant y a los dirigentes de Hamas. Hay un caso de genocidio abierto por el Tribunal Internacional de Justicia a propuesta de Sudáfrica. Si finalmente declara que se está produciendo un genocidio, tendría consecuencias incalculables, porque serían declarados cómplices EEUU, Reino Unido, Alemania y Francia, por haber seguido proporcionando armas a Israel. La postura europea es extraordinaria; a diez países –todos del Este– les parece muy bien lo que está haciendo Israel, pero hay otros 17 que solo pudieron ponerse de acuerdo en pedirle a la Comisión que estudie la posibilidad de que se estén produciendo violaciones de derechos humanos en Gaza. Será que no ven la televisión. En cuanto al genocidio, prefiero esperar.

–En las relaciones internacionales impera un cínico doble rasero: se exigen unos estándares éticos a unos países mientras a otros se les perdonan graves déficits de derechos humanos.

–No doble, triple rasero. Pero los grandes maestros del doble rasero son los países de la OTAN. Y ademas lo hacemos con tanta frecuencia y tanta naturalidad que ni siquiera somos conscientes.