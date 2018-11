Pablo Casado propone en Granada que el Estado recupere la competencia de Educación

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado hoy en Granada que su partido va a enmendar a la totalidad la reforma educativa del PSOE y que va presentar una proposición de ley para que la educación sea competencia estatal aunque la administren las comunidades autónomas.

En un acto de la campaña electoral andaluza, Casado ha defendido que la educación «tiene que ser competencia española, del Estado» y ha dicho que eso no significa ir contra el Estado de autonomías.

Ha insistido en que debe ser el Estado el titular de la competencia, aunque la comunidad lo administre. Por eso, cuando el Gobierno lleve a las Cortes su proyecto de ley educativo, el PP piensa presentar una enmienda a la totalidad y una proposición de ley alternativa con esta propuesta.

«No puede ser ya», ha añadido Casado, quien ha insistido que es la Carta Magna la que dice que la educación es titularidad del Estado.

«No hay que inventar la rueda ni ir contra el Estado de las autonomías. No hay que querer romper la Constitución ni hay que hacer populismo«, ha dicho Casado en un mensaje implícito a formaciones como Vox, que apuesta por la disolución de las comunidades autónomas para que el Estado recupere todas las competencias.

El líder de los populares ha advertido de que la ley que va a presentar el Gobierno socialista pretende tumbar una reforma, la del PP, con la que se había logrado que una reducción del 7 por ciento del fracaso escolar en poco más de año y medio.

Ahora los socialistas, han lamentado, pretenden llevar a España a «la cola del informe Pisa» con su proyecto.

Además ha advertido de que esta nueva ley socialista puede llevar a que «no se deje a los padres elegir el colegio ni la educación» de sus hijos o dejar en manos de los «independentistas» las competencias en lenguas cooficiales en lugar de fomentar el bilingüismo.

Ha augurado también que la ley socialista no permita evaluar los conocimientos ni que se refuerce la enseñanza de las asignaturas que necesitan los alumnos «para competir en un mundo cada vez más globalizado».

«Nosotros tenemos la receta» alternativa, ha dicho Casado, quien también ha recordado su propuesta de que haya equiparación salarial para todos los profesores en España, como ya dijo ayer en otro mitin en el que recordó que los docentes andaluces cobran menos que sus colegas de otras comunidades. E

«Viernes Negro»

Caado ha denunciado también que mientras España vivía ayer «un viernes negro» en materia de negociación del Brexit, en lo referido a Gibraltar, y también en materia de inmigración, con la llegada de un millar de inmigrantes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba en Cuba «apoyando a un dictador».

Así lo ha indicado Casado durante su participación en el acto central de la campaña del PP-A de las elecciones andaluzas, que se ha celebrado en la Plaza del Humilladero de Granada y donde se han congregado más de 2.000 personas, según la organización. Se trata del tercer acto en el que coincide con el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, desde el arranque de campaña.

Casado ha criticado que Sánchez vaya a visitar «la dictadura más longeva de la historia, y no para pedir libertad, sino para pasear, alardear y apoyar a un dictador». Ha lamentado que no pidiera una reunión con los opositores al régimen, que no enseñara la «miseria brutal» que vive el pueblo cubano y se ha preguntado qué hace el presidente del Gobierno de España «sin criticar a los dictadores». «Basta ya de dictaduras en Latinoamérica con la complicidad de la izquierda española», ha afirmado.

Moreno ve «incoherente» que Marín pase de «perro de compañía» del PSOE a «perro de presa» en campaña

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado «incoherente» que el portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, haya pasado a «perro de presa» en campaña tras ser «perro de compañía» de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la legislatura, y ha defendido el papel de su formación «enfrentándose cara a cara al socialismo más férreo» e «incompetente» de España.

En referencia a Cs, Juanma Moreno ha criticado que haya estado «tres años y medio apoyando al socialismo de siempre», y no avanzar en términos económicos, sanitarios, sociales o, «por supuesto, de corrupción».

Ha afeado también a Marín que «en la primera ocasión» que ha tenido, tras la entrada de su formación al Parlamento andaluz, pactara con el PSOE. En contraposición, los dirigentes del PP, ha añadido Moreno, se sienten «orgullosos de nunca haber apoyado» al «PSOE de Chaves y de Griñán», porque no creen «en esas políticas».

Moreno ha intervenido en un mitin en el centro de Granada, junto con el presidente del PP, Pablo Casado, al que también ha asistido el secretario general del PP, Teodoro García.

El candidato ha agregado que el proyecto popular es «garantía de cambio» contra la corrupción, ha defendido Moreno, en el tercer acto en campaña en que coincide con Casado, y en el que también han intervenido la cabeza de lista por Granada al Parlamento andaluz, Marifrán Carazo, y el presidente provincial del partido, Sebastián Pérez.