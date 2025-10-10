El otoño se vive en Granada: Planes gastronómicos para disfrutar de esta estación

IDEAL Viernes, 10 de octubre 2025, 16:15 Compartir

El otoño se presenta como una temporada mágica, donde los paisajes se tiñen de tonos cálidos y el aire fresco nos invita a salir a explorar. Desde pasear por bosques tapizados de hojas doradas hasta adentrarnos en mercadillos con encanto, octubre es el mes perfecto para vivir nuevas experiencias. Este año, la gastronomía también juega un papel fundamental en nuestras aventuras otoñales, y dos restaurantes en Granada destacan como puntos esenciales para disfrutar de la cocina local e innovadora.

En este otoño, las propuestas para explorar y saborear lo mejor de Granada son abundantes en Oferplan Granada de IDEAL. Desde hoy llegan nuestros Gastroplanes restaurantes increíbles con propuestas exclusivas. Ya sea disfrutando de la cocina mediterránea contemporánea en el Restaurante Medinaceli o viviendo la energía y creatividad de La Jefa, cada experiencia promete ser única y memorable. Así que, señores, tomen nota: octubre está lleno de planes irresistibles que esperan ser descubiertos

Restaurante Medinaceli Un viaje gastronómico por el Mediterráneo

Ubicado en el corazón de Granada, el Restaurante Medinaceli se ha consolidado como un referente para los amantes de la cocina mediterránea contemporánea. Su propuesta gastronómica se caracteriza por ser honesta y centrada en el producto, utilizando ingredientes frescos y de temporada que celebran los sabores del mar y la tierra. La carta del Medinaceli es un claro reflejo de la riqueza culinaria andaluza, donde cada plato es un homenaje a la tradición, pero con un toque moderno que lo hace único.

Entre sus especialidades se encuentran la ensalada Medinaceli, repleta de productos de la huerta andaluza, un tartar de quisquilla con aguacate que destaca por su frescura y el bacalao salvaje de Alaska, que resalta la calidad del producto. Además, el restaurante ofrece menús degustación meticulosamente diseñados, permitiendo a los comensales adentrarse en un viaje gastronómico completo donde cada bocado es un descubrimiento.

El ambiente del Medinaceli es otro de sus puntos fuertes. Con una decoración moderna y acogedora, el espacio se adapta perfectamente a diferentes ocasiones, desde comidas formales de trabajo hasta cenas románticas. Sin duda, este restaurante se posiciona como una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar de la auténtica esencia mediterránea en Granada.

La Jefa Gastronomía y ocio en el centro de Granada

Por otro lado, en plena zona de Mesones, en la coqueta Placeta de Santo Cristo, encontramos La Jefa Granada, uno de los lugares más vibrantes de la ciudad. Este restaurante moderno va más allá de ofrecer una cocina original; se ha convertido en un punto de encuentro social donde la gastronomía se fusiona con el ocio. Sus cócteles de autor, así como el afterwork que organiza todos los viernes, lo han convertido en un lugar de referencia para disfrutar de un buen rato con amigos.

La Jefa no solo destaca por su oferta culinaria, sino también por su ambiente animado, que incluye música en vivo los sábados y sesiones de DJ que se extienden hasta la madrugada. Además, cuenta con un brunch mensual que se ha vuelto una tradición entre los granadinos. La propuesta gastronómica se complementa con el lanzamiento de 15 apartamentos turísticos bajo el nombre «La Siesta de La Jefa», ampliando así su oferta a visitantes que buscan disfrutar de una experiencia completa en la ciudad.

