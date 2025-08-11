Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
IDEAL

Óscar Salas, el suscriptor de IDEAL ganador de un iPhone 16

«Yo suelo participar siempre en los sorteos, pero nunca me había tocado un regalo tan grande»

Esther Guerrero

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:24

Óscar Salas ha sido el suscriptor de IDEAL ganador de un iPhone 16 de 256 GB tras ser el agraciado en un sorteo que realizó este periódico con motivo de una breve encuesta de satisfacción. «Suelo participar siempre en los sorteos, pero nunca me había tocado un regalo tan grande», cuenta con gran felicidad, tras recoger el teléfono este pasado lunes.

Tras tres años siendo suscriptor de IDEAL, Óscar comenta que es lo que más lee: «Aunque me gusta el periódico en general, lo que más leo son noticias de Granada. Me gusta saber que pasa en la ciudad y después salir a la calle y poder ver todo lo que he leído con mis propios ojos».

Además, cuenta entre risas cuál fue su reacción al conocer que era el ganador del iPhone de última generación: «En un principio pensé que era un timo, por lo que no me lo creí del todo. Aunque lo comprobé por curiosidad para saber si era verdad y me llevé una gran alegría».

«Estoy muy feliz y agradecido con IDEAL, no me esperaba ser el ganador del sorteo». Óscar, un fiel seguidor del periódico, vuelve a su casa con muy buen sabor de boca para poder disfrutar de su nuevo teléfono.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Queman seis viviendas en Pinos Puente relacionadas con el homicidio de un joven
  2. 2

    «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo»
  3. 3 La espectacular bola de fuego que se vio en el cielo de Granada y otras partes de Andalucía
  4. 4

    Fallece un trabajador en la planta de residuos de Alhendín
  5. 5 El Covirán Granada presenta sus nuevas equipaciones
  6. 6

    Salud levanta la recomendación de evitar el baño en la playa de Salobreña
  7. 7 El acueducto de un pueblo de Granada que trasladaba el agua de su laguna a otros lugares
  8. 8 Aemet activa el aviso naranja por calor en Granada con temperaturas por encima de los 40 grados
  9. 9

    Silencio, abandono y frustración
  10. 10

    Comienza la fase de nuevas altas en la campaña de abonados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Óscar Salas, el suscriptor de IDEAL ganador de un iPhone 16

Óscar Salas, el suscriptor de IDEAL ganador de un iPhone 16