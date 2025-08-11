Óscar Salas, el suscriptor de IDEAL ganador de un iPhone 16 «Yo suelo participar siempre en los sorteos, pero nunca me había tocado un regalo tan grande»

Esther Guerrero Lunes, 11 de agosto 2025, 23:24 Comenta Compartir

Óscar Salas ha sido el suscriptor de IDEAL ganador de un iPhone 16 de 256 GB tras ser el agraciado en un sorteo que realizó este periódico con motivo de una breve encuesta de satisfacción. «Suelo participar siempre en los sorteos, pero nunca me había tocado un regalo tan grande», cuenta con gran felicidad, tras recoger el teléfono este pasado lunes.

Tras tres años siendo suscriptor de IDEAL, Óscar comenta que es lo que más lee: «Aunque me gusta el periódico en general, lo que más leo son noticias de Granada. Me gusta saber que pasa en la ciudad y después salir a la calle y poder ver todo lo que he leído con mis propios ojos».

Además, cuenta entre risas cuál fue su reacción al conocer que era el ganador del iPhone de última generación: «En un principio pensé que era un timo, por lo que no me lo creí del todo. Aunque lo comprobé por curiosidad para saber si era verdad y me llevé una gran alegría».

«Estoy muy feliz y agradecido con IDEAL, no me esperaba ser el ganador del sorteo». Óscar, un fiel seguidor del periódico, vuelve a su casa con muy buen sabor de boca para poder disfrutar de su nuevo teléfono.

Temas

iPhone

Granada

Ideal

Sorteos