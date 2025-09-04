Óscar Puente atribuye los retrasos en los trenes a las obras de la línea Sevilla- Madrid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atribuye las incidencias en los trenes a las obras de la línea Madrid-Sevilla. Puente ha ... comparecido la mañana de este jueves en la comisión de Transportes del Congreso de los Diputados y ha hecho un balance de la situación ferroviaria a nivel nacional

Se ha referido a la actuación de la conexión Madrid-Andalucía y ha asegurado que las labores se ejecutan por la noche. «Se ha compatibilizado el servicio con la mejora de la línea, pero la parte negativa es que la conciliación de las obras y la prestación del transporte ocasiona molestias, incidencias e inconvenientes no previstos», ha señalado Puente

El ministro ha detallado que, al reanudarse el funcionamiento tras la noche, se ve alterada la infraestructura y los sistemas de seguridad, lo que provoca incidencias que les obliga cortar, lo que empeora el servicio. No obstante, también ha indicado que las obras de mejora están ya en la fase final, en el proceso de migración del sistema de seguridad.

Óscar Puente ha indicado que el 23% de las incidencias a nivel nacional se ha debido a razones ajenas a las infraestructuras o a los operadores de material rodante. Los incendios, las condiciones meteorológicas o el robo de cables, entre otras, ha sido los causantes de los inconvenientes.

El ministro ha hecho también un repaso del panorama nacional a nivel ferroviario y ha afirmado son más de 71.000 las circulaciones en tren que ha habido este año, de las que el 68,2% han llegado a su hora. De aquellas que han sufrido algún retraso, el 84% ha sido inferior a 15 minutos. Según Puente, solo el 2,4% desplazamientos registró un retraso superior a una hora.

Febrero fue el mejor mes, con una media general de 2,9 minutos de demora y julio, el peor, con 10,3 minutos de media de retraso.