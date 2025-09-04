Óscar Puente atribuye los retrasos en los trenes a las obras de la línea Sevilla- Madrid
El ministro asegura que la actuación de mejora está ya en la fase final
Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:35
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atribuye las incidencias en los trenes a las obras de la línea Madrid-Sevilla. Puente ha ... comparecido la mañana de este jueves en la comisión de Transportes del Congreso de los Diputados y ha hecho un balance de la situación ferroviaria a nivel nacional
Se ha referido a la actuación de la conexión Madrid-Andalucía y ha asegurado que las labores se ejecutan por la noche. «Se ha compatibilizado el servicio con la mejora de la línea, pero la parte negativa es que la conciliación de las obras y la prestación del transporte ocasiona molestias, incidencias e inconvenientes no previstos», ha señalado Puente
El ministro ha detallado que, al reanudarse el funcionamiento tras la noche, se ve alterada la infraestructura y los sistemas de seguridad, lo que provoca incidencias que les obliga cortar, lo que empeora el servicio. No obstante, también ha indicado que las obras de mejora están ya en la fase final, en el proceso de migración del sistema de seguridad.
Óscar Puente ha indicado que el 23% de las incidencias a nivel nacional se ha debido a razones ajenas a las infraestructuras o a los operadores de material rodante. Los incendios, las condiciones meteorológicas o el robo de cables, entre otras, ha sido los causantes de los inconvenientes.
El ministro ha hecho también un repaso del panorama nacional a nivel ferroviario y ha afirmado son más de 71.000 las circulaciones en tren que ha habido este año, de las que el 68,2% han llegado a su hora. De aquellas que han sufrido algún retraso, el 84% ha sido inferior a 15 minutos. Según Puente, solo el 2,4% desplazamientos registró un retraso superior a una hora.
Febrero fue el mejor mes, con una media general de 2,9 minutos de demora y julio, el peor, con 10,3 minutos de media de retraso.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.