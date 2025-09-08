Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pablo, opositor para Auxiliar de Biblioteca, estudiando en su casa IDEAL

Opositar: el nuevo sueño granadino. Menos romanticismo, más fines de semana tranquilos

Granada se llena de opositores que buscan el Santo Grial moderno: trabajo estable, horario decente y salud mental

Cristina Ramos

Cristina Ramos

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:02

Ya no sueñan con salvar a nadie. Ni con ser héroes ni con cambiar el mundo. Si acaso, cambiarse a ellos mismos la vida. Granada ... se va llenando de opositores modernos: gente práctica y con sus sueños a buen recaudo, que ha visto lo que hay de puertas afuera y lo que hay de puertas adentro, y ha decidido que la mejor cama es la que aguanta las sacudidas de la incertidumbre. Ahora, hacer una oposición no es opción de románticos: es el salvavidas de una generación que quiere estabilidad y el lujo impensable de irse al médico sin tener que pedir permiso tres semanas antes.

