La operación contra el narco se extendió por hasta 25 pueblos de tres provincias

La operación contra el narcotráfico desarrollada por la Guardia Civil de Granada se extendió el miércoles por tres provincias y hasta veinticinco municipios diferentes. Las ... entradas en domicilios, todas ellas autorizadas por los competentes órganos judiciales, se llevaron a cabo de forma simultánea desde primera hora de la mañana.

Aunque no han trascendido más datos, esta redacción ha podido saber que la operación se extendió por distintos municipios de Granada, además de la capital. En la provincia granadina se produjeron intervenciones policiales en Cogollos de Guadix, Atarfe, Cenes de la Vega, Santa Fe o Pulianillas.

Revuelo en Cogollos

En el primero de esos pueblos, Cogollos de Guadix, se registraron dos viviendas y una nave. Según ha podido saber este periódico, hubo un detenido en este municipio, un vecino que cuenta con una empresa.

El revuelo en el pueblo, al igual que ocurrió en el barrio de Haza Grande, fue llamativo entre los vecinos del pueblo. Los residentes de Cogollos señalaron a este periódico la presencia de unos cuarenta agentes en la localidad.

En total, según pudo saber esta redacción, se movilizaron cuatrocientos agentes entre las tres provincias, organizados por la Unidad de Policía Judicial de la comandancia de Granada. Como apoyo acudieron a los registros agentes de unidades operativas como la Usecic o el GAR, además de agentes de otras provincias.

Más de 16.000 plantas

Pese a que no han trascendido más datos de forma oficial del operativo policial, esta redacción pudo saber de fuentes cercanas que se produjeron más de 25 detenciones durante la jornada del miércoles. Se incautaron más de 16.000 plantas de marihuana y diversas armas, tanto largas como cortas. También algunos bienes, como motocicletas, según pudo comprobar esta redacción.

También se incautaron billetes de efectivo sin precisar las cantidades. Esta operación, de la que la Guardia Civil no ha ofrecido más datos, es una de las más relevantes contra el narcotráfico que se ha preparado en la provincia en los últimos tiempos.