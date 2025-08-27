Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Miguel Castillo Victoria, vendedor de la ONCE en Plaza Los Campos IDEAL

La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada

10 cupones comprados en la Plaza Los Campos han sido premiados, uno de ellos con 500.000 euros

IDEAL

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:32

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Granada 815.000 euros, en 10 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y 9 cupones más, premiados con 35.000 euros cada uno, en el sorteo del martes, 26 de agosto.

José Miguel Castillo Victoria, vendedor de la ONCE desde noviembre de 2005, es quien ha llevado la suerte a Granada desde su punto de venta situado en la Plaza Los Campos. Este sorteo ha dejado dos premios de 35.000 euros en Cádiz y Córdoba, repartiendo en Andalucía un total de 885.000 euros.

El cupón de la ONCE del 26 de agosto, dedicado a la playa de La Ribera de Ceuta, ha repartido premios importantes en localidades de Galicia, Extremadura, Canarias, Madrid y Cataluña.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan a medio centenar de personas tras un fuerte temporal en La Herradura
  2. 2

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola
  3. 3 El bar de «cuchareo» que devuelve a Granada los «sabores de antaño»
  4. 4 Una prestigiosa revista sitúa a una playa de Granada como «una de las más hermosas»
  5. 5 Apuñala varias veces en la pierna a su padre de 89 años en Granada
  6. 6 Detenida una pareja por robar el dinero a una anciana de Castell de Ferro de la que se habían hecho amigos
  7. 7 El pregón de fiestas de una inspectora de Educación cautivó a los habitantes de su pueblo de Granada
  8. 8

    La salud del futuro llega a Juventud
  9. 9

    Encuentran carteras con dinero en Íllora y Guadix y las entregan a la Policía Local: «Una tenía 1.300 euros»
  10. 10 El negocio del Zaidín que realiza instalaciones en las casas del barrio desde 1989

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada

La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada