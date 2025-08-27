La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada 10 cupones comprados en la Plaza Los Campos han sido premiados, uno de ellos con 500.000 euros

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Granada 815.000 euros, en 10 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y 9 cupones más, premiados con 35.000 euros cada uno, en el sorteo del martes, 26 de agosto.

José Miguel Castillo Victoria, vendedor de la ONCE desde noviembre de 2005, es quien ha llevado la suerte a Granada desde su punto de venta situado en la Plaza Los Campos. Este sorteo ha dejado dos premios de 35.000 euros en Cádiz y Córdoba, repartiendo en Andalucía un total de 885.000 euros.

El cupón de la ONCE del 26 de agosto, dedicado a la playa de La Ribera de Ceuta, ha repartido premios importantes en localidades de Galicia, Extremadura, Canarias, Madrid y Cataluña.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

Temas

Granada

Once

Premios