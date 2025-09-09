Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas

La obra que transformará la Avenida Cervantes ha recibido once ofertas que serán evaluadas en un par de semanas para su posterior adjudicación. El consistorio ... tendrá ahora que analizarlas para elegir la mejor opción. Así lo confirmó ayer el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina.

La actuación se incluye en el Plan de Obra que está desarrollando el Ayuntamiento hasta 2027 y que incluye el arreglo de varias vías importantes de la ciudad, como Emperatriz Eugenia o San Antón, donde los trabajos se iniciaron hace algunos meses.

En el plano de la actuación de Cervantes se detalla que esta calle se pasará de 102 a 104 estacionamientos. Además, habrá 117 árboles, que son más de los que hay actualmente. Y es aunque dentro de la intervención se contempla la eliminación de siente de estos árboles, se incorporarán 22 nuevos, algunos ubicados en el mismo emplazamiento de los que se quitan, según el Consistorio, «por razones de seguridad».

Recuento de arbolado en al Avenida Cervantes Así quedará tras el proyecto de remodelación Árboles existentes actualmente Árboles retirados Árboles de nueva plantación Árboles retirados y sustituido por otro Prof. Albareda Alonso Quijano Santo Sepulcro de la Quinta Beltenebros Alcalá de Henares Guarnón Sanchica Don Quijote Fuente: Ayuntamiento de Granada C.J.V.

La retirada de estos árboles, eso sí, no ha estado exenta de polémica. Los vecinos de la vía han protestado en varias ocasiones y ha recriminado al Consistorio falta de diálogo. Su última iniciativa ha sido ir poniendo nombres a estos árboles en señal de protesta. No obstante, desde el Ayuntamiento han asegurado en varias ocasiones que el diálogo ha sido constante y que las especies que se van a retirar se quitan porque se encuentran en malas condiciones. A pesar de ello, los vecinos, en sus protestas, han insistido en considerar que la actuación «no refleja las necesidades reales del barrio».

La intervención salió a licitación, con un presupuesto base de 3.401.833,51 euros, e incluirán, como en las que se están haciendo en otras calles, un cambio de los sistemas de saneamiento y abastecimiento.

La intervención comprende toda la avenida de Cervantes, desde la calle Puente Verde hasta la calle José Tamayo. La previsión era que los trabajos se iniciasen a mediados de este mes y el plazo total de ejecución es de 11 meses. El nuevo diseño es más accesible, seguro y amable para el peatón y seguirá la línea de otras obras similares que se están desarrollando en la ciudad.

La actual avenida de Cervantes dispone de calzada de doble sentido, un vial de servicio y aceras de hasta cinco metros. El nuevo diseño, de carácter eminentemente peatonal, contempla la creación de un bulevar adosado a la fachada derecha en sentido ascendente, que alcanzará los 13,75 metros de anchura y tendrá una longitud de 425 metros. Este bulevar será completamente accesible y contará, además, con una zona infantil de juegos de unos 150 metros cuadrados, delimitada por valla metálica de colores, pavimentada con caucho continuo y equipada con elementos dinámicos.

En cuanto a la pavimentación, se empleará baldosa hidráulica imitación granito en diferentes colores y formatos, que renovará la imagen del entorno y mejorará su funcionalidad.

Se mantendrán y reordenarán los aparcamientos, sumando un total de 104 plazas en línea y batería, lo que supone la ganancia de dos plazas respecto a la situación actual.

En el estudio previo se determinó que la mayoría de los árboles existentes –principalmente plátanos de sombra, además de ejemplares de granado, ciprés, limonero y palmera– estaban en buen estado, aunque sería necesario realizar algunos destoconados para garantizar la seguridad. También habrá una mejora de la iluminación.