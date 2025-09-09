Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de la Avenida Cervantes. IDEAL

Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas

El Ayuntamiento insiste en que ha habido diálogo con los vecinos para la remodelación y precisa que habrá más árboles que en la actualidad

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:28

La obra que transformará la Avenida Cervantes ha recibido once ofertas que serán evaluadas en un par de semanas para su posterior adjudicación. El consistorio ... tendrá ahora que analizarlas para elegir la mejor opción. Así lo confirmó ayer el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina.

