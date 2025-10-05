Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Turistas piden información en la oficina, en una imagen de archivo. Ideal

La oficina turística de la plaza del Carmen cumple un año cerrada por obras

Un conflicto con la empresa que ejecuta la renovación mantiene en el aire la reapertura de las instalaciones

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:52

Comenta

Una puerta cerrada y un amable agente de la Policía Local que da indicaciones aunque esto no forme parte de sus funciones es lo que ... se encuentran los turistas que visitan la oficina turística de la plaza del Carmen. Las instalaciones, ubicadas en el hall de acceso al Consistorio, cumplen un año sin dar servicio y lo peor es que no queda claro cuándo podrá reabrir.

