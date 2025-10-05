La oficina turística de la plaza del Carmen cumple un año cerrada por obras

Una puerta cerrada y un amable agente de la Policía Local que da indicaciones aunque esto no forme parte de sus funciones es lo que ... se encuentran los turistas que visitan la oficina turística de la plaza del Carmen. Las instalaciones, ubicadas en el hall de acceso al Consistorio, cumplen un año sin dar servicio y lo peor es que no queda claro cuándo podrá reabrir.

El asunto, que preocupa a los grupos municipales, fue abordado la semana pasada en sesión plenaria. Fueron los socialistas quienes se interesaron por la situación de la oficina turística tras advertir problemas en el proyecto de reforma. El edil de Turismo, Juan Ramón Ferreira, explicó que un conflicto con la empresa ha paralizado los trabajos y no puso fecha para la recuperación de un servicio que era muy empleado por los visitantes.

Para entender lo sucedido hay que recordar que la mejora de la oficina turística fue una de las iniciativas más comentadas en el mandato anterior. Ya antes de la pandemia, el bipartito manifestó su interés por renovar el servicio y dotarlo de mejoras tecnológicas que permitieran ofrecer una mejor información a los turistas. La llegada de la covid y la liberalización de los fondos obtenidos por el Gobierno en Europa para reforzar el sector turístico propició la posibilidad de hacer frente a la operación, que se encarrilló al final del mandato ya con el PSOE el frente.

La propuesta se apoyaba en la digitalización del servicio. Los visitantes iban a seguir siendo atendidos por trabajadores, pero también iban a tener la posibilidad de emplear medios virtuales para conocer la oferta monumental y cultural de la ciudad en sus propios idiomas. El proyecto iba a ir aparejado a otras medidas del área de Turismo, como la sensorización de los lugares turísticos más relevantes, lo que iba a permitir tener datos exactos de cómo estaban las zonas para distribuir los flujos mejor y evitar multitudes.

Las obras arrancaron el año pasado, ya con el equipo de gobierno de Marifrán Carazo al frente de la ciudad. Con una inversión de alrededor de 45.000 euros, el plazo de ejecución era de dos meses. Sin embargo, como contó Ferreira, un problema con la contratista mantiene el final de los trabajos en el aire.

Según detalló el responsable, desde el inicio de la actuación «todo ha sido un problema: la adjudicataria no solo ha incumplido reiteradamente, sino que han abandonado sus obligaciones». Como expuso, «no está haciendo la obra, no acude a las reuniones con el Ayuntamiento y no recibe las notificaciones, ni siquiera las de resolución del contrato que aprobamos». El Ayuntamiento está trabajando ahora para arreglar el problema en Contratación. Lo que se pretende es resolver la adjudicación, dejar la obra en manos de la segunda empresa que obtuvo mejores calificaciones en la licitación y terminar lo que falta. Tampoco cierra la puerta a una acción legal, algo que «compete a la Asesoría Jurídica». «Evidentemente, el menoscabo en el servicio es total», reconoció.

Por su parte, el PSOE, como ya hiciera en julio pasado, cuestionó la gestión de los trabajos por parte del equipo de gobierno. El viceportavoz del grupo, Eduardo Castillo, insistió en que «se pueden entender que haya una obra, que se actúe sobre un espacio municipal, que haya un día que haya problemas por incomparecencia, pero es incomprensible que una ciudad que aspira a la excelencia turística y recibe a millones de turistas lo que ofrezca sea un mapa». El dirigente aseguró que la situación es «incomprensible» y lamentó la «desfachatez» de la alcaldesa.