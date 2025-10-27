Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada El Bar Rojo gana el Campeonato de Granada de Croquetas «Trofeo Media&Chef». El Disloque y El Gallo de Nívar quedan segundo y tercero clasificados respectivamente. Garden Plaza, mejor croqueta con Sabor Granada

Atención amantes de las croquetas, que tenemos resolución oficial. El Campeonato de Granada de Croquetas «Trofeo Media&Chef» celebrado este lunes en la Escuela de Hostelería y Turismo Hurtado de Mendoza, quedó de la manera siguiente:

El Premio de Oro a la Mejor Croqueta de Granada de 2025 fue para el Bar Rojo. El segundi clasificado es la croqueta de El Disloque y el tercer llugar es para El Gallo de Nívar. El Premio a la Croqueta con Más y Mejor Sabor Granada es la de Garden Plaza.

El escenario para comunicar el pódium de las mejores Croquetas de Granada 2025 fue el salón de actos de la Escuela de Hostelería y Turismo Hurtado de Mendoza de Granada, anfitrión que ha acogido la celebración de este Campeonato de www.croquetas.es que se celebra por primera vez en Granada, después de haberlo puesto en marcha Media&Chef en 2024 en Málaga.

Fomento de una tapa muy popular

La Diputada Mireya Castillo, representante de Sabor Granada, y en nombre del diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha asegurado que «este evento es un reconocimiento a esta popular tapa que conjuga el uso de los magníficos productos de Granada y la mejor gastronomía provincial» y ha subrayado que «la Diputación de Granada, a través de su marca promociona Sabor Granada, no podía faltar en el apoyo a esta iniciativa con la que se da visibilidad a esta popular tapa y a los establecimientos que la ofrecen».

El Campeonato de Granada de Croquetas se ha convertido en un premio muy disputado donde han medido su arte croquetero muy prestigiosos finalistas.

Los galardones, oro, plata y bronce, además del trofeo especial a la Croqueta que ha empleado con mayor acierto los alimentos patrimoniales granadinos. La dinámica del certamen fue la siguiente: tras un sorteo aleatorio de salida, los concursantes pasaron a las cocinas centrales de la Escuela de Hostelería y Turismo Hurtado de Mendoza para elaborar sus croquetas. Los platos se presentaron después al jurado degustador por sus propios artífices, escoltados por los estudiantes de Servicios de este prestigioso centro formativo.

Esta I Edición del Campeonato de Granada de Croquetas ha constatado el extraordinario nivel de los finalistas de la Ciudad de la Alhambra y su provincia.