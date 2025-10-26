Uno de cada ocho niños nacidos hoy en España son fruto de la reproducción asistida

Según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Fertilidad, uno de cada ocho recién nacidos hoy en ... nuestro país es fruto de la reproducción asistida. En 2022 nacieron en España 329.251 niños y niñas, de ellos 39.546 como resultado de fecundaciones in vitro (35.215) e inseminaciones artificiales (4.331).

MÁS INFORMACIÓN Un invento granadino que mejora la fecundación in vitro se fabricará a gran escala en Australia

Esta tendencia –que sigue creciendo– responde a que muchas mujeres aplazan la maternidad y, cuando logran la estabilidad personal, laboral o económica que buscaban, su fertilidad ya ha caído.

La fecundación in vitro tiene sus limitaciones: según los datos de la SEF, en 2022 solo el 25% de las transferencias de embriones acabaron en parto entre las mujeres de 35 a 39 años, y apenas el 11% en las de más de 40 años. Las expectativas mejoran con ovocitos donados (40% de éxito en mujeres de más de 35) y con embriones congelados (30%). La mayoría de las parejas opta por volver a intentarlo y muchas acaban logrando su sueño de ser padres.

«Esta es una especialidad de la Medicina que tiene relativamente poco éxito –reconoce Francisco Vergara–. Damos más malas noticias que buenas, y convivimos con ello. Una pareja que quiere tener descendencia y tiene problemas para conseguirlo es un drama humano. Por eso todavía me emociono cada vez que anuncio un embarazo, y eso que llevo 35 años en esto».