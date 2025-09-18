Sin obras a la vista en el Palacio de Congresos La programación fluye en el edificio congresual granadino mientras se esperan los trabajos que lo transformarán

El Palacio de Congresos vivirá la primera gran transformación de su historia para convertirse en un edificio eficiente y moderno. La obra empezará pronto –según ... anunciaron desde la Consejería de Fomento antes del verano– pero no tiene aún fecha de inicio. Se espera que esté terminada a lo largo de 2026. Los trabajos se realizarán de manera compatible con la actividad del espacio congresual, que está en su mejor momento. Aún no hay fecha en el horizonte. De hecho, octubre y noviembre estarán a tope sin previsión de que empiecen los trabajos.

En algún momento, la programación va a coincidir con las obras que se van a acometer para mejorar el edificio, unos trabajos que servirán para hacer más accesible el centro y reforzar la eficiencia de sus sistemas. El Palacio hará un esfuerzo de coordinación para seguir con su actividad ya que los trabajos supondrán la importante mejora de sus instalaciones. En el pliego de la obra se recoge la prioridad de la actividad del Palacio sobre los trabajos.

