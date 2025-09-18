Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una imagen del Palacio de Congresos con su sala principal llena. Ideal

Sin obras a la vista en el Palacio de Congresos

La programación fluye en el edificio congresual granadino mientras se esperan los trabajos que lo transformarán

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:39

El Palacio de Congresos vivirá la primera gran transformación de su historia para convertirse en un edificio eficiente y moderno. La obra empezará pronto –según ... anunciaron desde la Consejería de Fomento antes del verano– pero no tiene aún fecha de inicio. Se espera que esté terminada a lo largo de 2026. Los trabajos se realizarán de manera compatible con la actividad del espacio congresual, que está en su mejor momento. Aún no hay fecha en el horizonte. De hecho, octubre y noviembre estarán a tope sin previsión de que empiecen los trabajos.

