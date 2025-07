Las obras de la variante de Loja sacan a la luz nuevos restos romanos

Las obras que se están acometiendo para la construcción de la variante de Loja han sacado a la luz restos arqueológicos antiguos. Aunque las excavaciones ... aún no han finalizado, fuentes de ADIF y de la Junta de Andalucía han confirmado a este periódico que corresponden a época romana.

El yacimiento ha aparecido durante las catas arqueológicas que la administradora de la infraestructura ferroviaria está llevando a cabo como parte de la construcción de la variante. De las dos excavaciones iniciada, una se ha cerrado después de confirmar que la zona se encuentra libre de restos relevantes. Ha sido, sin embargo, en la otra donde los especialistas han hallados elementos antiguos que ya se están estudiando.

Como han confirmado tanto fuentes de ADIF como de la Consejería de Cultura de la Junta, los restos han aparecido en el tramo Riofrío de la variante, que enlaza la zona más cercana a la A-92 con la actual línea ferroviaria en servicio. En un lugar denominado por los técnicos como Cerro de la Estación, se han localizado estructuras romanas que podrían responder a un pequeño asentamiento.

Las mismas fuentes han asegurado que, a la espera de las conclusiones finales del estudio, los restos aparecidos no son «de primer nivel» y han coincidido en señalar que su estado, arrasado en gran medida, no es el mejor. Las estructuras aparecidas, por otra parte, no dejan entrever que la presencia romana fuera de gran relevancia, como sí ocurre en otros lugares del entorno como Salar, y se encuentran además «muy destruidas».

La aparición del yacimiento no ha extrañado a los especialistas debido a la importancia de la zona en tiempos antiguos. Encuadrada entre dos sistemas en altura, en un lugar de gran estrechez fácilmente defendible que da paso al riquísimo valle del Genil, el lugar en el que se ubica el municipio lojeño siempre ha tenido un enorme interés para las diferentes civilizaciones que han ocupado el territorio.

Así lo atestiguan los numerosos restos que perviven en la localidad y en su entorno más cercano, como las estructuras aparecidas en la villa de los Llanos de Plines hace décadas o el más reciente hallazgo de la villa romana de Salar. Precisamente este último yacimiento evidencia el enorme atractivo que esta área tenía para las clases más altas de la sociedad romana, que se asentaron con gran lujo para controlar la importante producción agrícola y el cruce de caminos que era la comarca del Poniente en aquel tiempo.

Situación de las obras

A la espera de lo que se determine tras el estudio del yacimiento, las obras de la variante avanzan a buen ritmo en los dos tramos actualmente en desarrollo. El movimiento de tierras es incesante en la zona de Riofrío, donde se está trabajando en la adecuación del terreno para la construcción de la plataforma que sostendrá las vías. Los operarios están desarrollando también las canalizaciones que evitarán desaguar la infraestructura en caso de precipitaciones y prosiguen en el despeje del espacio en la zona más cercana al área de descanso de los Abades.

En cuanto al otro tramo, conocido como A-92 por ir paralelo a la autovía, es donde más novedades se han producido en las últimas semanas. Los técnicos ya han iniciado el trabajo sobre el terreno tras culminar la documentación necesaria previa al inicio de las obras. Además, se han producido ya las primeras tareas vinculadas al viaducto del Manzanil, uno de los elementos clave del sector.