Las obras de San Antón estarán terminadas en el puente de diciembre
Los trabajos se centran ahora en la solería de granito tras hormigonar el pavimento de la vía hace solo unas semanas
Viernes, 22 de agosto 2025, 11:06
Las obras de la calle San Antón estarán terminadas para el puente de diciembre. Así lo ha asegurado la mañana de este viernes el concejal ... de Urbanismo, Enrique Catalina, que ha visitado el avance de la actuación junto al edil de Medio Ambiente, Francis Almohalla. Los trabajos se centran ahora en la disposición de la solería sobre la calzada tras haber hormigonado toda la vía. Según ha indicado Catalina, son más de 4.000 metros cuadrados de este material para conseguir una plataforma única compuesta por piezas de granito. «Ahora queda solo un sprint final», ha señalado el concejal de Urbanismo.
Calle peatonal
La actuación pretende la remodelación integral de la vía. Emasagra, por su parte, ha culminado ya la sustitución de la red de abastecimiento. Los trabajos comenzaron después de Semana Santa. Se han hecho ya las labores de saneamiento. Las obras bajo la superficie no han arrojado ninguna sorpresa desde el punto de vista arqueológico.
El objetivo es que la calle sea completamente peatonal y favorezca tanto a vecinos como a comerciantes. En palabras de Enrique Catalina, «se ha aprovechado el verano para dar un gran avance a esta actuación por tener menos tráfico».
Otras actuaciones
El edil también se ha referido a las obras de la Avenida Cervantes y ha asegurado que prevén comenzar los trabajos a finales de septiembre. «Es una avenida con un gran potencial de mejora», ha asegurado. La intención es beneficiar la accesibilidad y facilitar el paso de las personas mayores.
