Visita del Ayuntamiento a las obras de San Antón este viernes. Ariel C. Rojas

Las obras de San Antón estarán terminadas en el puente de diciembre

Los trabajos se centran ahora en la solería de granito tras hormigonar el pavimento de la vía hace solo unas semanas

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:06

Las obras de la calle San Antón estarán terminadas para el puente de diciembre. Así lo ha asegurado la mañana de este viernes el concejal ... de Urbanismo, Enrique Catalina, que ha visitado el avance de la actuación junto al edil de Medio Ambiente, Francis Almohalla. Los trabajos se centran ahora en la disposición de la solería sobre la calzada tras haber hormigonado toda la vía. Según ha indicado Catalina, son más de 4.000 metros cuadrados de este material para conseguir una plataforma única compuesta por piezas de granito. «Ahora queda solo un sprint final», ha señalado el concejal de Urbanismo.

