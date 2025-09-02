Las obras para rehabilitar la Facultad de Derecho se adjudicarán a final de año

El día 15 de este mes, cuando comiencen las clases en la Universidad de Granada (UGR), los estudiantes de la Facultad de Derecho se toparán ... de frente con los andamios. Llevan meses esperando que las obras se adjudiquen y puedan comenzar las tareas. Parece que será posible ver este nuevo curso a los albañiles por el histórico inmueble de la plaza de la Universidad. La intención de la institución universitaria, según su calendario es adjudicar la intervención a final de año.

El rector de la Universidad granadina, Pedro Mercado, explicó que efectuarán las acciones necesarias para corregir los daños estructurales en dos patios. Una vez que esté la adjudicación comenzarán los operarios.

En lo referente al coste, la Universidad granadina informó hace unos meses que, tras la evaluación, el arreglo de los dos patios estará en una horquilla que va desde los 1.650.000 euros hasta 1.800.000 euros. Todo ello para la actuación estructural en los patios Padre Suárez y Eduardo Hinojosa de la citada Facultad de Derecho.

En 2024 el vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad dictó un informe, con fecha 29 de abril, en el que reflejaba las patologías detectadas en las bóvedas, columnas y fachadas en el patio principal. Estaba justificado el uso del procedimiento de emergencia para actuar en un primer momento y después realizar las siguientes actuaciones que podrán acometerse en este curso 2025-2026, si se cumplen fechas.

El viejo edificio que acoge la Facultad de Derecho es de los que más obras requirió en los últimos años en la UGR, junto con el Hospital Real. En 2018 IDEALpublicó que empezaban a retirarse andamios. Toda una promoción de estudiantes había cursado su carrera conviviendo con los obreros. Entonces arreglaron las cubiertas del edificio San Pablo, que de una semana para otra, por unos importantes problemas y desprendimientos allá por el curso 2014-2013, necesitó una gran obra. Los albañiles –en dos fases y con un año de parón entre una y otra– repararon los tejados hasta 2018.

Una década después de aquel 2013-2014, el emblemático inmueble, no solo de la UGR sino de la ciudad, volvió a tener problemas. El presupuesto de aquella obra, que duró más de cuatro años, estuvo próximo a los siete millones de euros, según informaron los mandatarios de aquellos años. La Universidad granadina hizo frente a aquella cantidad con recursos propios, con un «importante esfuerzo». Ahora, la situación económica es apretada y no hay obra nueva y las rehabilitaciones son solo las que no pueden esperar.

El incendio de la biblioteca

En aquella fase hubo varias intervenciones en Derecho. De 2013 en adelante hubo refuerzo de la estructura de madera, estabilización de los falsos techos en peligro de descuelgue y, en definitiva, se paliaron aquellas áreas o elementos afectados «gravemente».

En la primera operación, donde hubo que actuar de emergencia también y cerrar la biblioteca, trabajaron en las cubiertas correspondientes a las zonas de la sala de vistas, biblioteca, y ámbitos departamentales en el entorno de los patios Javier de Burgos y Eduardo Hinojosa, con reconstrucción de la cubierta hasta la confluencia de las calles Riaño con Cobertizo de la Botica. Fue, precisamente, durante esa primera intervención cuando se produjo el incendio que afectó a la biblioteca. Aquellas obras se ejecutaron tanto en los mandatos de Francisco González Lodeiro y Pilar Aranda como rectores de la UGR. Ahora será con Pedro Mercado como rector.