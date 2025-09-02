Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un trabajador retira los andamios de Derecho tras la obras de 2023. P. M.

Las obras para rehabilitar la Facultad de Derecho se adjudicarán a final de año

Servirán para corregir daños estructurales en dos patios del histórico inmueble, que es de los que más intervenciones ha requerido en los últimos años

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:15

El día 15 de este mes, cuando comiencen las clases en la Universidad de Granada (UGR), los estudiantes de la Facultad de Derecho se toparán ... de frente con los andamios. Llevan meses esperando que las obras se adjudiquen y puedan comenzar las tareas. Parece que será posible ver este nuevo curso a los albañiles por el histórico inmueble de la plaza de la Universidad. La intención de la institución universitaria, según su calendario es adjudicar la intervención a final de año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima del último homicidio de Granada entró a robar hace días en la misma casa
  2. 2 La empresa fundada por tres ingenieros granadinos en la que todo el mundo quiere trabajar
  3. 3

    La opción de Paul Akouokou se diluye y pone rumbo a Zaragoza
  4. 4 El influencer granadino Pablo García anuncia que entrará al seminario: «Lo único que quiero es ser santo»
  5. 5

    Yang y Aranguren sufren amenazas verbales de un grupo de encapuchados
  6. 6

    Oficial: el Granada firma al extremo Álex Sola en propiedad
  7. 7

    El actor británico Luke Evans visita la Alhambra y pasea por el Albaicín
  8. 8

    «No todos los días ves a un tipo morirse delante de ti»
  9. 9

    La opción de Carlos Espí se diluye para el Granada
  10. 10 El importante cambio que llega a varias tiendas de Lidl de la provincia: «Granada es esencial en su futuro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las obras para rehabilitar la Facultad de Derecho se adjudicarán a final de año

Las obras para rehabilitar la Facultad de Derecho se adjudicarán a final de año