Zona del Paseo de Romayla en la que se encuentra el taller de cordelería y el hotel Reuma. R. L. P.

Las obras del paseo de Romayla empezarán una década después de planearlas

El Ayuntamiento de Granada simplifica el proyecto para que pase los filtros con una actuación para recuperar la acequia y los muros

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Martes, 7 de octubre 2025, 23:41

Comenta

Granada tardará una década en ver materializado el nuevo recorrido peatonal a los pies de la Alhambra, en la ribera del Darro, que se dio ... a conocer en 2016. Será diez años más tarde, en 2026 cuando empiecen las obras del proyecto gafado del Paseo de Romayla. Un sendero con encanto, en una zona cargada de historia, que nació entre la polémica y se ha tenido que reescribir para desnudarlo de elementos chocantes.

