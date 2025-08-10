Las obras del futuro parque inundable comenzarán en otoño

Las obras del futuro parque inundable de la capital arrancarán en los meses de otoño, según han confirmado fuentes del gobierno municipal a este periódico. ... El proyecto, que cuenta con financiación europea, prevé el desarrollo de nuevas zonas verdes al otro lado de la Circunvalación, junto a las instalaciones que la empresa de limpieza Inagra tiene en el polígono El Florío.

El calendario original establecía que los trabajos arrancaran este verano. Así lo confirmó en marzo pasado el edil de Urbanismo, Enrique Catalina, al anunciar la licitación de las obras. La firma del contrato tras la adjudicación, que se llevó a cabo hace una semana, ha cambiado los planes y ahora se espera que las máquinas empiecen a operar sobre el terreno después de las vacaciones.

El proyecto tiene su origen en el mandato anterior, cuando la ciudad obtuvo fondos Next Generation para llevar a cabo nuevas zonas verdes en el cinturón de la ciudad. Con una inversión que roza los tres millones de euros de la que un 20% debe ser abonada por el Ayuntamiento, la iniciativa plantea el desarrollo de un nuevo «mirador natural» –como lo definió Catalina en marzo– a la ciudad desde la zona de El Florío. La parcela que ocupará el nuevo parque se encuentra junto al Punto Limpio y permitirá que se desarrolle un parque con más de 40.000 metros cuadrados de superficie.

El elemento singular del proyecto es el tanque inundable que albergará, una instalación que permitirá conservar más de 6.400 metros cúbicos de agua. El diseño escogido cuenta con dos espacios diferenciados, una balsa de grandes dimensiones –unos 3.689 metros cuadrados– y una alberca de menor tamaño –alrededor de 1.648 metros cuadrados–.

Ambas serán las encargadas de conservar el agua, que se alimentará de las lluvias que sean evacuadas desde el oeste y el norte de la ciudad.

Catalina ya destacó en marzo que el proyecto venía a resolver el problema de las inundaciones que padecen barrios como Bobadilla, donde en los últimos años se han arriado zonas cercanas a las viviendas cuando se han dado precipitaciones de calado.

El diseño realizado por el Consistorio granadino también prevé otras mejoras, como la dotación de praderas verdes y áreas de juego para el disfrute de los granadinos. Asimismo, se reforzarán las conexiones con la red urbana para que la accesibilidad esté asegurada.