Así están las obras del futuro mirador de la torre de la Catedral La Junta financia con 1 millón de euros los trabajos realizados en la parte exterior

Ideal Martes, 19 de agosto 2025, 10:50 Comenta Compartir

El delegado del Gobierno, Antonio Granados, ha visitado los trabajos de recuperación y restauración de la torre de la Catedral de Granada, actuación promovida por el cabildo del templo metropolitano, coincidiendo con el V centenario del inicio de las obras de la catedral en 1523. El proyecto, con una inversión total de 2.444.751,55 euros, ha contando con el apoyo de la Consejería de Cultura y Deporte con el aporte de 1 millón de euros.

Los trabajos se han centrado en frenar el deterioro de los materiales pétreos en exteriores e interiores así como su limpieza y consolidación. Se reparan elementos estructurales como alfarjes y cubierta, restaurándose elementos arquitectónicos complementarios como cornisas, escaleras, carpinterías, así como la renovación de las instalaciones.

Las actuaciones también se han centrado en el desmonte de elementos añadidos o contemporáneos como la vivienda de planta primera y la caseta del cuerpo de Campanas. Todo ello tomando también en cuenta el deterioro del interior de la torre. Esta estuvo habitada hasta principios de este siglo por el campanero de la catedral, cuya vivienda llegaba a calefactarse con chimenea cuyo humo ha afectado severamente a los paramentos interiores.

La recuperación del forjado plano de remate de la torre que en otro tiempo fue apoyo del último cuerpo ochavado, demolido con urgencia a finales del siglo XVI a causa de los problemas estructurales que afectaron a la torre, posibilita la materialización de un mirador panorámico de la ciudad desde donde se podrán observar una de las mejores vistas de Granada y su vega. Para ello se ha eliminado la actual cubierta interior a dos aguas invertida que evacua el agua de lluvia.

La construcción del mirador de la torre a 56 metros de altura podrá suponer la generación de nuevos recursos para poder financiar las costosas obras del templo.

Se sigue así la estela de otras catedrales cercanas cuyas torres son visitables. Ejemplo de esto es la Catedral de Almería que recientemente ha abierto su torre al público, suponiendo una de las últimas incorporaciones de la apertura de estos espacios patrimoniales para la visita pública.