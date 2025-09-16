Las obras de la autovía entre Granada y Atarfe cortarán parcialmente la A-92G este jueves También está previsto un corte total de la carretera, en octubre, para hormigonar el tablero del viaducto

Las obras de la GR-43 avanzan a buen ritmo. Son 14 kilómetros que unirán Granada con Atarfe, Pinos Puente e Íllora. Se trata de un eje que coserá esta zona del Área Metropolitana. Aunque es pequeña, es complicada porque afecta a muchos servicios. Además, conlleva un viaducto sobre la A-92G que requiere de cortes para construirlo.

El primer gran corte ya tuvo lugar para colocar las vías. Este jueves se realizará uno parcial durante todo el día. Por la mañana, se cortarán los carriles en el sentido que menos se utiliza y por la tarde, a la inversa. Esperan que, de esta manera, no se produzcan retenciones de tráfico, ya que se podrá circular durante todo el día por un carril. Este jueves se colocará parte del «prelosado» y habrá que cortar un día por completo para el hormigonado.

Según indicaron los técnicos de la obra este día de corte total de la A-92G no tiene fecha aún. Dependerá de cómo vayan los trabajos pero será en octubre. Con esa operación, el viaducto quedará terminado.

Eje clave

El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, resaltó durante la visita, el gran valor que tendrá esta carretera, que será «el eje que coserá el Área Metropolitana». La GR-43, según explicó, será esa vía de alta capacidad que conecte municipios como Atarfe, Pinos Puente e Íllora y que cree un nexo directo y rápido con Granada.

«El ritmo de ejecución es muy bueno una vez que se han salvado múltiples dificultades, eso pone de manifiesto que se trabaja en el tajo y permanentemente hablando con otros organismos para propiciar que se avance», apuntó el delegado del Gobierno. De hecho, ya se está restituyendo la afección a las acequias, de la comunidad de regantes de Acequia Gorda, que se habían visto afectadas.

El delegado del Gobierno resaltó que se trabaja en plazos y que esta nueva infraestructura mejorará sustancialmente la conexión entre Granada y estos municipios metropolitanos.