Las obras de Andaluces llegan al andén 1 y al edificio histórico

Las obras complementarias de la estación de Andaluces avanzan a buen ritmo. Los trabajos alcanzan ya al primero de los andenes y al edificio histórico ... cuando se cumplen algo más de dos meses del inicio de la intervención, que tiene como objeto mejorar las instalaciones en compensación por la demora de la llegada de la Alta Velocidad y la finalización de la renovación que quedó pendiente.

Como ha podido comprobar este periódico, los operarios trabajan ya en el primero de los andenes de la estación, uno de los dos que se intervendrán en esta ocasión. En estos momentos, se trabaja en la retirada de parte de las baldosas más cercanas a la zona de Camino de Ronda y el parking de Andaluces. Las máquinas también están facilitando la operativa para la instalación de los nuevos bordes que tendrá el andén y la adaptación de los encaminamientos.

De acuerdo al proyecto, que fue detallado por ADIF el verano pasado al dar comienzo las obras, la idea es que tanto el andén 1 como el 2, que son los más cercanos al antiguo edificio de la estación, se mejoren los camiones y cuenten con nueva señalética y sistemas de comunicación e iluminación. Para lograrlo, se extraerá la instalación eléctrica antigua como paso previo al montaje de los nuevos circuitos de alimentación que darán servicio a las nuevas luminarias.

En cuanto al edificio antiguo, en estos momentos el hall que antaño sirvió de entrada y salida a los viajeros está ocupado por parte de los materiales que se están empleando en la obra. La idea del proyecto es recuperar parte del inmueble y renovar los sistemas con que cuenta en la actualidad.

Se espera que se arreglen tanto la fachada principal, que da a la parada de los taxis, como la trasera, que da a los andenes. El proyecto especifica que también se tocarán las instalaciones de agua, luz, protección contra incendios y alumbrado exterior, además de la independización de los locales. El movimiento de operarios actual no permite comprobar hasta qué punto se ha avanzado en esta parte de la actuación.

Nave Asland

Al otro lado de la parcela, aún no se ha procedido al derribo de la nave Asland, aunque sí se ha limpiado la zona del entorno como paso previo a la demolición. El proyecto establece que también se aprovechará para limpiar buena parte de los terrenos, especialmente la que colinda con los edificios de la Universidad.

Las obras, que se adjudicaron en marzo pasado y dieron comienzo en agosto, suponen una inversión de 3,7 millones de euros con los que se compensa a la ciudad por las molestias ocasionadas durante la llegada de la Alta Velocidad, además de adaptar las instalaciones ferroviarias para que cuenten con sistemas renovados.