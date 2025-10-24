Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estado de las obras en Andaluces. Pablo Rodríguez

Las obras de Andaluces llegan al andén 1 y al edificio histórico

Casi dos meses después del inicio de los trabajos, los operarios están colocando los nuevos bordes y preparando el espacio para la nueva señalética

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:28

Comenta

Las obras complementarias de la estación de Andaluces avanzan a buen ritmo. Los trabajos alcanzan ya al primero de los andenes y al edificio histórico ... cuando se cumplen algo más de dos meses del inicio de la intervención, que tiene como objeto mejorar las instalaciones en compensación por la demora de la llegada de la Alta Velocidad y la finalización de la renovación que quedó pendiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  2. 2 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  3. 3 El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas
  4. 4 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente
  5. 5

    Un letrado granadino lidera la demanda de los afectados por la caída del gigante de la energía solar Soltec
  6. 6

    La parroquia del Serrallo prepara la mudanza
  7. 7 La paga extra de Navidad para los pensionistas viene con sorpresa: hay cambio de fecha
  8. 8 Ponen a la venta un hotel boutique de lujo en la provincia de Granada por 1,2 millones
  9. 9 La ruta más otoñal de Granada entre castaños centenarios
  10. 10

    3.000 solicitantes aspiran a conseguir una de las 1.508 VPO de la capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las obras de Andaluces llegan al andén 1 y al edificio histórico

Las obras de Andaluces llegan al andén 1 y al edificio histórico