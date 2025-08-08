Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un operario vigila una descarga de material en el nuevo edificio que se está levantando en Santa Adela. Ariel C. Rojas

La obra de los nuevos pisos de Santa Adela encara su fase final y se entregarán en otoño

El grado de ejecución ronda el 99,2% y se estima que en unos diez días ya se retiren los andamios de la fachada del bloque y se realicen los remates previos a la preparación de la mudanza de los vecinos

Leticia M. Cano

Granada

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:23

El edificio de Santa Adela está prácticamente listo para recibir a sus vecinos, que se mudarán en el último tercio de 2025. Según confirmaron fuentes ... de Urbanismo, el grado de ejecución de las obras es del 99,2%; lo que queda son apenas remates. Su fachada ya está casi terminada y a la espera de que se retiren los andamios y se instale el aire acondicionado para, a diferencia del edificio colindante –entregado en 2019–, recubrirlos con chapa y que los aparatos no se vean desde el exterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Cae la finca granadina con un súper invernadero de marihuana: hay cuatro detenidos
  3. 3 «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»
  4. 4 Precios y fechas para el nuevo vuelo Granada-Santander en el puente de diciembre y Navidad
  5. 5 La casa de lujo de la Costa granadina donde María Escoté ha festejado su cumpleaños
  6. 6 Cortes de agua en dos de las calles más importantes de Granada este jueves
  7. 7 Aemet lanza el aviso por reventones térmicos en Granada y Jaén en una tarde de tormentas
  8. 8 El bar de la Costa de Granada con un semáforo para los clientes: «Si está en rojo no pueden pasar»
  9. 9 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  10. 10 El Granada habilita este viernes el abono digital para todos sus socios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La obra de los nuevos pisos de Santa Adela encara su fase final y se entregarán en otoño

La obra de los nuevos pisos de Santa Adela encara su fase final y se entregarán en otoño