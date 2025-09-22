La Junta de Andalucía e IBM presentaron el jueves en Granada el Centro de Tecnologías Exponenciales, una iniciativa pionera que sitúa a Granada como referente ... europeo en computación cuántica. En España sólo hay dos centros más similares y en todo el mundo son 40. Será un impulso para la economía y el desarrollo tecnológico no sólo en la provincia, sino en toda la comunidad. Este centro, además, estará conectado a la IBM Quantum Network, lo que permitirá a universidades, empresas, administraciones públicas y centros de investigación la puesta en marcha de iniciativas con impacto real en la economía y la sociedad. Mikel Díez es director de IBM Quantum para España y Portugal y explica a IDEAL qué es la computación cuántica, qué impacto tendrá la llegada de esta iniciativa a la ciudad y qué sinergias se generarán.

–¿Cuáles son los objetivos del Espacio de Innovación y Tecnologías Exponenciales en Andalucía y cómo se espera que impacte en la región?

–Nosotros trabajamos en la adopción de nuevas tecnologías y en que eso contribuya al desarrollo económico de una región. Al final, son un medio y desde IBM pretendemos que lo sigan siendo. En concreto, estas tecnologías exponenciales se definen como aquellas en las que el valor de su contribución se multiplica con el paso del tiempo. A medida que vas adoptando esas tecnologías, el valor que te van aportando se hace cada vez más concreto y más plausible. Incluso si combinas varias, como por ejemplo la inteligencia artificial y la computación cuántica, el valor no es uno más uno, sino que es exponencial. El objetivo es acelerar en la adopción de este tipo de tecnologías para que sitúen no solo a Granada sino a toda Andalucía como referente en su aplicación y que esto contribuya al desarrollo económico de la región.

–¿Por qué la computación cuántica se considera una tecnología exponencial y qué la hace tan prometedora?

–La computación, en general, es una disciplina en la que trabajamos desde hace seis décadas y donde lo que perseguimos es procesar información. Computar significa utilizar unos elementos físicos, como los ordenadores, donde nosotros metemos información y luego les pedimos que hagan cosas con esa información. El ejemplo más claro es el de la hoja de cálculo, que tú metes una serie de datos en un Excel y luego le puedes aplicar una normas y te da un valor. En la computación cuántica, lo que se hace es lo mismo, procesar información. Pero la diferencia es que la computación clásica tiene unos límites que no tiene la cuántica. La cuántica es una disciplina con un siglo de vida, se descubre que a nivel subatómico, las leyes de cómo se comportan las cosas, son específicas. Y estudiándolas, hemos descubierto cosas curiosas que nos permiten aprovechar eso para almacenar información y procesarla. Un ordenador de computación clásica tiene una memoria en la que se codifica toda la información de nuestros archivos y eso nos resulta muy útil y nos permite hacer modelos procesando esos datos. Pero cuando hacemos eso sacamos un mapa de información y luego hacemos estudios en los que no se pueden mezclar infinitas variables. La computación clásica tiene unos límites. La computación cuántica, aprovechando las capacidades subatómicas, permite que en una única acción de lectura se puedan ver todas las combinaciones. Y esa capacidad nos permite abordar temas donde antes no se podía.

–¿Y cuáles podrían ser las aplicaciones prácticas?

–Cuando estudiamos cómo crear un nuevo fármaco, por ejemplo, en el fondo lo que se hace es elegir todos los componentes moleculares y los científicos en un ordenador para intentar simular las combinaciones de esos componentes. Como el ordenador permite un máximo, el científico va 'cortando' combinaciones. Y es él quien coge todas esas soluciones parciales y saca sus conclusiones. La cuántica da la posibilidad de resolver esos problemas sin tener que recortar las combinaciones. Y este es el potencial que tiene esta tecnología. Tendrías todas las conclusiones y de ahí puedes sacar las que satisfagan unas condiciones concretas que tú elijas. Y esto se puede aplicar a otros campos, como las inversiones bancarias o la agricultura, para hacer fertilizantes. Fabricar un fertilizante significa hacer amoniaco. Yhacer amoniaco significa coger las moléculas del hidrógeno y del nitrógeno y descomponerlas. Pues bien, a nivel mundial, la creación de estos productos consume el 2% de la energía mundial al año, porque todavía no somos capaces de ver cómo romper las moléculas del hidrógeno y del nitrógeno con la menor energía posible. Sin embargo, con la cuántica sí podríamos.

–¿Cómo se espera que la integración de la Agencia Digital de Andalucía en la IBMQuantum Network beneficie a los actores del ecosistema andaluz?

–Nosotros como IBM tenemos más de 40 centros de este tipo alrededor del mundo y tenemos ya un aprendizaje. Y la adopción de este tipo de tecnología para contribuir al desarrollo económico tiene que pasar por una estrategia donde haya cuatro grandes componentes: tener las capacidades tecnológicas, que es lo que IBM aportamos; que en la región donde vas a poner ese centro haya un ecosistema de investigación, y en Andalucía y en Granada es así;luego está el talento, las personas, que son actores clave; y después está la propia industria que se tiene que beneficiar de los avances.

Dicho esto, este tipo de iniciativas pasan por promocionar y activar el ecosistema. Lo que buscamos es que esos actores que no trabajaban aún juntos lo hagan y montemos parejas de baile como una universidad y una empresa vía una cátedra, por ejemplo; o hacer una investigación concreta para ver cómo podemos hacer que la gestión del agua sea más eficiente. O que un centro tecnológico y la propia Junta determinen cómo mejorar los procesos asistenciales a los ciudadanos. Lo que buscamos es que el ecosistema, activando estos cuatro pilares, sea el motor para contribuir al desarrollo económico con esas tecnologías.

–Una de las fortalezas de Granada es su universidad. ¿Se plantea que haya sinergias con la UGR, que haya becas para estudiantes?

–Cuando la Junta nos contaba su iniciativa de crear este tipo de centro, vimos muy claro que la estrategia estaba muy alineada. De forma intrínseca al proyecto está el planteamiento de crear estos pequeños clúster donde estos centros académicos participen. Puedes traer estudiantes de grado, de posgrado, doctorandos, que los investigadores puedan trabajar en investigaciones concretas... La idea es esa, ir identificando qué iniciativas son las más interesantes y ponerlas en marcha. Ósea, la respuesta es absolutamente sí.

–¿Por qué se ha elegido Granada para este proyecto?

–La decisión de Granada es de la Junta. Son ellos los que lo plantean a IBM. Pero sí podemos decir que Granada está mostrando que en estos cuatro pilares de los que hemos hablado tiene solidez y entiendo que se ha visto que cuenta con todas estas capacidades. Aunque estamos en una etapa en la que todo es susceptible de ser a distancia, los lugares son actores de cambio, entonces entiendo que se ha analizado que esas circunstancias idóneas se dan en Granada por diversos motivos, como capacidad de crear y atraer talento o potencial industrial y académico.

–Aunque no hayan sido vuestra elección, habéis analizado el terreno. ¿Puede Granada convertirse en un referente para las tecnologías exponenciales?

–Nosotros, cuando abordamos este tipo de iniciativas chequeamos los cuatro pilares que antes comentaba y hemos validado que la región andaluza tiene esas capacidades para comenzar ese viaje. De forma global, la región andaluza tiene estas capacidades y el programa está diseñado para poner en acción a los diferentes actores. Granada ya viene siendo un espacio donde, por ejemplo, se organizan congresos de IA y otros trabajos que se están haciendo en esta línea. La región tenía sentido para empezar este proyecto.

–¿Existen otros centros de este tipo en España?

–En España hay otros dos centros en el País Vasco que llevan cuatro años trabajando. En Europa hay una veintena. Y la IBM Quantum Network tiene unos 300 integrantes, donde ahora está la Junta, y la red contribuye a que haya interconexión y una de las ideas de la Junta es que le permita en internacionalización estableciendo conexiones con otros centros del resto del mundo.

–¿Qué va a significar este centro para la ciudad?

–Acelerar la innovación es nuestro objetivo. Esta red opera en diversos puntos. Si, por ejemplo, se pone en contacto Andalucía por ejemplo con Brasil y que se avance de forma conjunta. Ese es el tipo de relaciones que queremos. Manejamos el concepto del ecosistema donde entra todos. Desde los más pegados a la ciencia, como universidades o centros de investigación, hasta la industria, porque el avance de la ciencia tiene que terminar en transferencia tecnológica a la sociedad y a la empresa, que es lo que genera el desarrollo. Y luego está todo el sector del emprendimiento. Las startups que también son parte del ecosistema. El desarrollo económico y social como objetivo último tiene muchas traducciones. Ahora he mencionado, por ejemplo, el tema de las startups, atraerlas o que se creen allí. Esto significa más creación de empresas y por lo tanto más riqueza. O por ejemplo, tema de talento, lo que hemos visto en estos 40 centros es que uno de este tipo acaba siendo un imán para captar talento.