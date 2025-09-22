Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mikel Díez es director de IBM Quantum para España y Portugal. Pepe Marín

Mikel Díez Director IBM Quantum España y Portugal

«El objetivo es acelerar aquí la adopción de la tecnología exponencial para situar a Granada como referente»

IBM confía que el centro pionero que inauguró el jueves en la capital contribuya al desarrollo económico y social de la provincia y Andalucía

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:58

La Junta de Andalucía e IBM presentaron el jueves en Granada el Centro de Tecnologías Exponenciales, una iniciativa pionera que sitúa a Granada como referente ... europeo en computación cuántica. En España sólo hay dos centros más similares y en todo el mundo son 40. Será un impulso para la economía y el desarrollo tecnológico no sólo en la provincia, sino en toda la comunidad. Este centro, además, estará conectado a la IBM Quantum Network, lo que permitirá a universidades, empresas, administraciones públicas y centros de investigación la puesta en marcha de iniciativas con impacto real en la economía y la sociedad. Mikel Díez es director de IBM Quantum para España y Portugal y explica a IDEAL qué es la computación cuántica, qué impacto tendrá la llegada de esta iniciativa a la ciudad y qué sinergias se generarán.

