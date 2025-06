El oasis termal de Granada: agua a 40º y con propiedades curativas

Alberto Flores Granada Lunes, 23 de junio 2025, 09:47 Comenta Compartir

La provincia de Granada está llena de contrastes, pudiendo pasar del mar a la montaña en menos de una hora. Una tierra sorprendente que cuenta con multitud de tesoros que, pese a ser prácticamente únicos, en ocasiones no son demasiado conocidos. Y en esta ocasión, desde IDEAL vamos a proponerte conocer uno que se encuentra a algo más de una hora de Granada capital.

Se trata de los Baños de Zújar, un lugar que ofrece una piscina natural de aguas termales junto a la cola del Negratín. Un mantantial que cuenta con un tamaño de unos 30 metros de largo y 12 de ancho aproximadamente, con una profundidad que en algunos puntos alcanza los dos metros.

Pero lo más llamativo de todo no es el hecho de que sea una piscina natural, sino que el agua mantiene una temperatura superior a los 30º C durante todo el año. De hecho, se encuentra más próxima a los 40º C que a los 30º C.

La explicación de este fenómeno tiene que ver con las grandes fracturas subterráneas que hay bajo la poza, que permiten que aguas profundas salgan a la superficie y lo hagan conservando parte del calor del interior de la tierra. Unas aguas que llegan a alcanzar los 80º C en profundidad pero que en la superficie se sitúan prácticamente a la mitad.

Y, además de ser agua caliente, llama la atención el hecho de que sea totalmente turquesa y humeante, generando una imagen de película ante la que todos los visitantes suelen quedarse con la boca abierta.

Ampliar Diputación de Granada

Vistas mágicas y grandes beneficios

El manantial de Zújar está rodeado por montañas de piedra caliza, pinares en sus laderas y el propio embalse del Negratín, por lo que ofrece una panorámica inmejorable para disfrutar de unos atardeceres privilegiados mientras se disfruta de sus aguas con propiedades beneficiosas.

Debido a su fuerte mineralización de sulfatos son aguas curativas cargadas de propiedades positivas para la salud, con beneficios para la piel, ofreciendo una mejora de la circulación sanguínea, un alivio del dolor, propiedades para reducir la inflamación y un ambiente inmejorable para relajarse y aliviar el estrés. Y lo mejor de todo es que se pueden disfrutar de estas aguas termales de forma totalmente gratuita.