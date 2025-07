El nuevo restaurante de Granada con croquetones de chuletón y «carne madurada premium»

Alberto Flores Granada Martes, 15 de julio 2025, 10:20 Comenta Compartir

Cortes de vaca rubia gallega, frisona, carne de la casa Txogitxu, wagyu japonés e incluso buey con hasta 400 días de maduración. Esa es la selecta carta de presentación del restaurante Casa Pérez, un establecimiento de Granada que aspira a convertirse en todo un lugar de peregrinación para los amantes de la carne madurada en la ciudad. Y aunque llevan menos de un año abiertos, poco a poco lo están consiguiendo.

El restaurante se ubica en el número 6 de la calle Curro Cúchares y tiene al frente a Isabel Tortosa, que es su gerente. «El local se quedó vacío y vimos la oportunidad de hacer algo bonito y diferente en el barrio», cuenta a IDEAL Isabel, que tenía claro que el suyo sería un establecimiento especializado en carne madurada y no un bar de tapas más.

«Quienes nos visiten se van a encontrar un restaurante de cocina tradicional y platos caseros hechos con mucho amor», explica la gerente de Casa Pérez. La carne es la especialidad de la casa, con cortes de todo tipo para prácticamente cualquier paladar. A parte de esas gran variedad de carnes, cuentan con una selección amplia de vinos de importación para copear, con referencias de Francia, Australia, Sudáfrica y muchos otros países.

«Uno de los platos que más gusta son nuestras croquetas». Y aunque las tienen de diferentes ingredientes, la que más destaca es la de chuletón, todo un croquetón que está especialmente pensado para los amantes de la carne.

«El barrio nos ha acogido muy bien y no paran de darnos la enhorabuena y de decirnos que hacía falta que se montara algo así porque no había nada similar por aquí», reconoce con orgullo Isabel, que se muestra «muy contenta» por cómo están yendo las cosas desde la apertura de Casa Pérez. «Hemos formado un gran equipo y en hostelería, que es un mundo complicado, que una persona entre y se vaya feliz es lo máximo. La verdad es que no podemos pedir más», finaliza.