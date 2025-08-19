El nuevo queso que homenajea al Reino de Granada: «Recuerda a los tonos de la Alhambra al atardecer»
Se trata del queso 'Reino de Granada', elaborado por la Quesería artesanal Las RRR y galardonado con varios premios a nivel internacional
Martes, 19 de agosto 2025
Un queso que fuera un homenaje al Reino de Granada. A su tradición, a la mezcla de culturas y que tuviera un gran carácter. Así nació uno de los quesos más granadinos que existen: el 'Reino de Granada' de la Quesería artesanal Las RRR de Maracena. Un queso que desde su creación busca poner en valor la historia de Granada y que desde que salió al mercado ha recibido varios galardones en los.
«Se llama Reino de Granada porque queríamos hacer un guiño a nuestra tierra y a su historia», cuenta a IDEAL Roberto Rivas, responsable de Las RRR, que cuenta como el color rojizo del jalapeño ahumado que lleva «recuerda a los tonos de la Alhambra al atardecer». Además, tiene «un puntito picante» que conecta con las especias que los árabes trajeron a esta tierra en su día y que «dieron tanto sabor a nuestra cocina». «Es un queso que une todo eso: tradición, mezcla de culturas y mucho carácter», explica.
Sobre cómo es el queso Reino de Granada, el responsable de la quesería más popular de la provincia detalla que se trata de un producto elaborado con leche de vaca y cabra que cuenta con una maduración de aproximadamente 60 días. «Posee una textura mantecosa con notas de sabor a nata y frutos secos». Además, su corteza está impregnada con aceite de oliva virgen y jalapeños ahumados, y al tratarse de una corteza lavada es completamente comestible.
«Tiene personalidad, tiene ese punto picante y ahumado que engancha, y al mismo tiempo es muy fácil de disfrutar»
Roberto Rivas
Responsable de Las RRR
Además de los premios que ha recibido en los World Cheese Awards, los particulares Oscar de los quesos, Roberto comenta que también ha sido galardonado en su categoría en el concurso de quesos artesanos de Andalucía. «Es un queso que recomendaría sobre todo para darle un toque distinto a una tabla de quesos. Va muy bien con un vino tinto joven afrutado, que refresque el picante y acompañe bien los matices, o incluso con una cerveza tostada». Y si hablamos de comida, para él el mejor acompañante posible es el pan crujiente, «unas aceitunas aliñás» o incluso fundido en una hamburguesa porque «levanta cualquier plato».
Sobre el resultado que han conseguido con 'Reino de Granada', Roberto reconoce que está «muy contento» con lo logrado con el queso. «Desde el principio teníamos claro que queríamos algo diferente, que sorprendiera pero sin perder la esencia de nuestros quesos». Algo que considera que han conseguido: «Tiene personalidad, tiene ese punto picante y ahumado que engancha, y al mismo tiempo es muy fácil de disfrutar. Para mí, es un queso que no pasa desapercibido y que deja su sello desde que le das el primer bocado».
