El nuevo presupuesto de Granada, pendiente del Centro Lorca y la OCG

La renovación del presupuesto municipal avanza a buen ritmo. El equipo de gobierno, que encabeza la popular Marifrán Carazo, ultima el expediente, que se encuentra ... prácticamente concluido a la espera de que se resuelvan las cuentas de las empresas y entidades participadas por el Ayuntamiento. Dos o tres semanas, según lo expresado por la regidora a este periódico, es el plazo que maneja el Consistorio para remitir la documentación al Ministerio de Hacienda para su validación.

Buena parte del proceso ya se encuentra avanzado. Es el caso de la modificación de las ordenanzas fiscales, un paso ineludible para poder incluir en el expediente cualquier tipo de cambio en tasas o impuestos. En el último pleno, el equipo de gobierno aprobó su propuesta, que incluye bonificaciones al IBI para familias numerosas y otros sectores de la población que sean propietarios de VPO así como una reducción en el impuesto de construcción para quienes hagan reformas en viviendas residenciales del Centro que no se destinen al alquiler turístico, entre otras medidas.

Pocos días antes se aprobó la techo de gasto en la junta de gobierno local, un expediente que determina cuáles son las obligaciones máximas del Ayuntamiento para el próximo ejercicio. Como contó IDEAL, la cifra alcanzará los 345 millones, 23 más que el año pasado. El portavoz municipal y primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, ya detalló ese mismo día que el nuevo presupuesto tendrá además un superávit asegurado de 6,5 millones, lo que permite vislumbrar que el capítulo de ingresos superará los 350 millones.

«En dos o tres semanas»

El pasado lunes, durante la visita al barrio de Beiro, la alcaldesa aseguró a IDEAL que el trabajo de confección de la documentación se encuentra muy avanzado y dentro de lo planificado meses atrás. Así, solo resta que se aprueben los presupuestos de las entidades adscritas al Ayuntamiento. La mayoría ya lo ha hecho y solo faltan el Centro Lorca y la OCG, dos órganos en los que están representados otras administraciones, lo que dificulta cuadrar las fechas siempre.

Carazo explicó que la intención del equipo de gobierno es que todo pueda estar concluido «en dos o tres semanas», momento en el que se remitirá al Ministerio de Hacienda para su validación. De cumplirse el plazo, se repetiría el calendario del año pasado, cuando el Consistorio también envió la documentación sobre estas mismas fechas. Será entonces cuando las cuentas sean revisadas por los técnicos, que pueden proponer cambios.

La responsable municipal insistió en que el deseo del Ayuntamiento es que el expediente pase el filtro lo antes posible con vistas a que pueda ser aprobado en el último mes de este año, lo que permitiría a la ciudad tener las cuentas actualizadas ya desde el primer día de 2026.