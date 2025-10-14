Estos son el nuevo presbítero y el nuevo diácono de Granada Con motivo de la ordenación presbiteral, el Seminario San Cecilio celebrará una vigilia de oración para rezar por el seminarista Lennon dos Anjos que se incorpora al presbiterio diocesano

Desde este sábado día 18, la Archidiócesis de Granada contará con un nuevo presbítero y un nuevo diácono permanente, tras la celebración de ordenación de ambos en la Catedral de Granada.

Hace años, las ordenaciones sacerdotales eran momentos casi rutinarios, un eco en la vida cotidiana. Hoy, cada ceremonia se convierte en un evento extraordinario, cargado de expectación y esperanza. Este sábado, 18 de octubre, a las 12:00 horas en la Catedral de Granada, se vivirá un momento de profunda significación para la comunidad cristiana de Granada. La Archidiócesis dará la bienvenida a un nuevo presbítero y a un diácono permanente, en una celebración que será presidida por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo.

El seminarista Lennon Dos Anjos Araújo, quien ha dedicado su camino espiritual y académico en el Seminario Mayor San Cecilio será ordenado como presbítero. Durante los últimos meses, Lennon ha estado al servicio de varias parroquias: San José de Válor, Purísima Concepción de Mecina Alfahar, Encarnación de Nechite, Cristo de la Luz de Mairena y Nuestra Señora del Rosario de Laroles. Este recorrido lo ha preparado con dedicación y amor, convirtiéndolo en un verdadero testimonio de fe y servicio en la comunidad. La primera Eucaristía de Lennon como presbítero se celebrará el 22 de octubre a las 19:30 horas en el monasterio de San Jerónimo.

En esta misma ceremonia, se llevará a cabo la ordenación de Óscar Álvarez Rosales como diácono permanente. Óscar, quien también es docente, ha seguido un riguroso proceso de formación y, tras ser admitido a las Sagradas Órdenes, recibió el pasado 31 de enero los ministerios de Lector y Acólito. Su compromiso y pasión por la enseñanza han hecho que se convierta en una figura clave dentro de la comunidad, y su transición a diácono permanente será sin duda un añadido valioso para el ministerio diocesano.

Se espera que numerosos fieles se unan en esta jornada de celebración para la Archidiócesis. Se han dispuesto los medios para seguir la retransmisión en directo a través del canal de YouTube de la Archidiócesis de Granada, permitiendo que la celebración sea accesible para todos.

Como preludio a este significativo acontecimiento, el Seminario San Cecilio ha programado una vigilia de oración el viernes 17 de octubre a las 20:00 horas, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en el monasterio de la Cartuja. Esta vigilia no solo servirá para rezar por Lennon Dos Anjos, quien asumirá su ministerio al día siguiente, sino que también será un momento para invocar por todas las vocaciones sacerdotales. Es una invitación a unirse en espíritu y oración, creando un ambiente de recogimiento y búsqueda espiritual.