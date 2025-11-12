Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rocío Díaz y Marifrán Carazo en la visita al túnel de Camino de Ronda. Ideal

Nuevo paso para que el parking disuasorio del túnel de Camino de Ronda sea una realidad

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, anuncia la adjudicación de la redacción del proyecto | El consultor redactará, por 136.560 euros y 12 meses de plazo, el documento técnico que definirá este aparcamiento del metropolitano

Carlos Balboa

Carlos Balboa

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:43

Nuevo e importante paso para el futuro aparcamiento disuasorio del túnel del Metro de Granada en Camino de Ronda. Fomento ha adjudicado a redacción del ... proyecto constructivo que definirá las obras e instalaciones y sistemas para la adecuación y puesta en servicio de la instalación. ¿El valor de la operación? 136.560 euros. ¿Y la empresa adjudicada? Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Roma Consultores y BC Estudios Bernal Cellier. ¿El plazo? 12 meses para redactar el proyecto de construcción

