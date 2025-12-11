Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Así es el nuevo McDonald's en pleno centro de Granada

Cuenta con una superficie de 443 m² y está equipado con kioscos de pedido, servicio a mesa y productos McCafé, además del servicio McDelivery para disfrutar de los productos de McDonald's desde casa.

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 12:44

McDonald's abre su nuevo restaurante en Granada, concretamente en Plaza Albert Einstein nº7, Edificio Alameda. Con esta inauguración, la marca refuerza su presencia en ... la ciudad, donde ya suma siete establecimientos, y genera 40 nuevos empleos, contribuyendo al desarrollo económico local.

