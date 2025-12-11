Así es el nuevo McDonald's en pleno centro de Granada

McDonald's abre su nuevo restaurante en Granada, concretamente en Plaza Albert Einstein nº7, Edificio Alameda. Con esta inauguración, la marca refuerza su presencia en ... la ciudad, donde ya suma siete establecimientos, y genera 40 nuevos empleos, contribuyendo al desarrollo económico local.

El local cuenta con una superficie de 443 m² y está equipado con kioscos de pedido, servicio a mesa y productos McCafé, además del servicio McDelivery para disfrutar de los productos de McDonald's desde casa.

Pablo de la Morena, franquiciado del nuevo restaurante, ha señalado que es «un orgullo poder abrir este restaurante en la mágica ciudad de Granada. Estoy muy agradecido con todo el equipo que con su esfuerzo ha hecho posible esta ilusionante apertura. Como siempre, ofreceremos la mejor experiencia McDonald's y calidad a nuestros clientes para que disfruten de sus productos favoritos y pasen buenos momentos con nosotros».

Ángel Castillo, director de Restaurantes de McDonald's España, por su parte, ha apuntado que «la apertura de este nuevo restaurante en Granada representa un nuevo avance para seguir fortaleciendo nuestra presencia en la ciudad y en Andalucía donde ya contamos con cerca de 120 restaurantes que contribuyen de manera positiva a la comunidad. Con cada inauguración, reafirmamos nuestro compromiso con la generación de empleo y el impulso al desarrollo sostenible local para seguir impactando en positivo».