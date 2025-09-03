Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Niños y mayores acuden a la entrega del vehículo. Pepe Marín

El nuevo furgón de la solidaridad en Norte

La Iglesia de Jesucristo regala un vehículo a la Asociación Almanjáyar en Familia para ayudarles a cumplir sus funciones y actividades

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:24

El rostro de Juan Carlos, sacerdote en la parroquia de San José Obrero, en distrito Norte, cambia de expresión cuando recibe las llaves de la ... nueva furgoneta de Almanjáyar en Familia (ALFA), la asociación que dirige en el barrio. Esboza una sonrisa y mira con un agradecimiento infinito a Nicolás, uno de los responsable de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y causante de su felicidad. «La fe debe ser siempre solidaria. De lo contrario no es fe», relata Nicolás, rodeado de miembros de todas las edades de Alfa, que asisten emocionados al recibimiento de su nuevo medio de transporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  2. 2 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  3. 3

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  4. 4

    Volver a respirar
  5. 5

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  6. 6

    Gagnidze y Sola apuntalan el verano del Granada con suspense
  7. 7

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  8. 8 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  9. 9

    Quién es Silvia Membrive, primera decana del Colegio de Economistas de Granada
  10. 10

    Denuncian desapariciones y agresiones a las colonias felinas en Alhama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El nuevo furgón de la solidaridad en Norte

El nuevo furgón de la solidaridad en Norte