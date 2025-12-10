Nuevo cruce de acusaciones entre PSOE y PP por la crisis de la Policía Local en Granada

La crisis de la Policía Local ha vuelto a provocar un nuevo enfrentamiento entre el equipo de gobierno y la oposición. Populares y socialistas se ... han cruzado acusaciones en una comisión extraordinaria en la que se había solicitado la comparecencia de la alcaldesa de la ciudad, el portavoz municipal y la edil de Seguridad Ciudadana, una petición que ha decaído gracias a la mayoría absoluta de los de Marifrán Carazo.

Que la comisión no iba a celebrarse en los términos convocados era algo que preveían incluso los socialistas, cuyos concejales habían forzado la cita. El reglamento, como ha aclarado el propio secretario municipal este miércoles, permite que se celebren este tipo de actos, pero especifica que la comparecencia puede votarse. El PP ya había dejado claro que no tenía intención de hacerlo después de que la edil Ana Agudo, responsable de la Policía Local, lo hiciera de forma voluntaria en el último pleno.

El PSOE ha reaccionado a la decisión del equipo de gobierno forzando que se debatiese punto a punto en la comisión, lo que en la práctica ha provocado que el asunto se abordara durante más de una hora en el salón de plenos en un ambiente no exento de tensión y con reproches continuos entre populares y socialistas.

La portavoz del grupo, Raquel Ruz, ha argumentado la petición por la necesidad de que la regidora, como máxima responsable del Ayuntamiento, diese explicaciones de la crisis abierta en la Policía Local ante el presunto amaño de oposiciones por el que se investiga al exjefe del cuerpo al que designó al comienzo del mandato, así como por lo emanado del expediente interno por el que se estudia si dos agentes habrían sido acosados por no quitar multas a políticos.

La dirigente ha responsabilizado a Carazo de las designaciones y la ha acusado de escudarse «en su mayoría absoluta» para no responder a las dudas de los grupos sobre lo sucedido. Ruz ha sido especialmente dura al afirmar que «quien calla, otorga» y ha responsabilizado a la regidora de «amparar a maltratadores y a policías investigados, que siguen siendo, a pesar de la investigación abierta, cargos de confianza».

«Embarrar el buen nombre de la Policía Local»

A las palabras de la socialista ha respondido Ana Agudo, que la ha acusado de «embarrar el buen nombre de la Policía Local». La edil ha justificado la negativa a la comparecencia al considerar que ya fueron suficientes las explicaciones que ofreció de forma voluntaria en el pleno y ha pedido a la oposición que permitan a la justicia «hacer su labor».

La responsable se ha opuesto a las acusaciones del PSOE sobre Saavedra respecto a la sanción impuesta a la diputada Marta Nievas y ha insistido en que «los únicos hechos probados son que la multa está pagada». «Tira de un hilo que no va a ningún sitio», ha criticado la edil, que ha añadido que el equipo de gobierno está en «asegurar la trazabilidad de las multas y poner un nuevo jefe de Policía Local mientras se dirimen responsabilidades por la vía jurídica».

Vox, que ha unido sus votos a los del PSOE para pedir la comparecencia de Carazo y Saavedra pero no la de Agudo al considerar que ya había dado pertinentes explicaciones, ha lamentado la situación generado y ha criticado que el único nombre que se está embarrando es el de los policías que salen todos los días a la calle a trabajar.

La concejala Mónica Rodríguez ha reconocido que los hechos están bajo investigación, pero ha insistido en que la no comparecencia de la alcaldesa y el portavoz era «una oportunidad perdida».«La falta de explicaciones no hace sino oscurecer más el tema. Habría servido para esclarecer los hechos y no manosearlos más», ha lamentado la edil.