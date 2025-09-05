El nuevo corte de la A-44 una década después genera polémica en la Costa

La próxima semana, la Costa Tropical se retrotraerá diez años atrás en el calendario, cuando las obras de reparación del viaducto de Rules obligaron a ... cortar la A-44 y a desviar el tráfico por la antigua Nacional 323. Los vecinos y fieles visitantes ya se saben el camino. La vieja carretera, ahora territorio de ciclistas, volverá a absorber todo el tráfico de conexión de la Costa y el puerto de Motril en dirección Granada, Jaén y la capital de España y lo hará, además en un mes en el que la actividad turística –sobre todo de los fines de semana– aún es importante para restaurantes, chiringuitos y hoteles y la actividad económica, con la campaña de hortofrotícolas y subtropicales en pleno inicio, está en plena ebullición.

Cortes de la autovía A-44 a la altura del viaducto de Rules El plazo previsto del desvío es desde el 9 de septiembre hasta el 19 de diciembre de 2025 Desvío obligatorio Carretera cortada La circulación se desviará a la N323 por la salida 167 A44 Granada Desvío Motril Viaducto del Embalse de Rules que se encuentra dañado A44 N323 Presa de Rules A346 Desvío N323 A44 Si se viene de Motril por la A44 el desvío se produce en la salida 175 para incorporarse a la A346 para conectar con la N323 Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible CARLOS J. VALDEMOROS

Los alcaldes de Motril y Almuñécar, ambos del PP, elevaron la voz para recriminar al Gobierno la «falta de lealtad institucional» por no avisar con antelación a los municipios afectados pero también mostraron su preocupación y malestar desde el ámbito empresarial. La Asociación de Empresarios de la Costa Tropical lamentó que, con este corte, la economía de la Costa –históricamente tan agraviada por la falta de la autovía– se vuelva a a ver» castigada por las infraestructuras».

«No se ha actuado con previsión ni coordinación entre administraciones. Lo que en otros países se ejecuta en semanas con obras 24 horas, aquí se eterniza y se anuncia sin margen de adaptación para empresas y ciudadanos», lamentó el presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, Javier Rubiño.

Los empresarios manifestaron «su profunda preocupación» por el corte total de la autovía A-44 entre Granada y Motril, previsto desde el 9 de septiembre hasta el 19 de diciembre de 2025 y subrayaron el impacto negativo que tendrá para las empresas hortofrutícolas, «con retrasos y dificultades logísticas justo en plena campaña de productos subtropicales y hortofrutícolas», así como a los tráficos del puerto de Motril, al turismo o la hostelería.

Desde AECOST, exigieron al Gobierno que acometa las obras del puente de Rules en tres turnos diarios, para que se trabaje las 24 horas y se minimice el impacto y se den «plazos claros y compromisos firmes». Asimismo, reclamaron «un plan de tráfico alternativo reforzado» mientras dure el corte de la autovía, con pasos asistidos y carriles adicionales en la N-323 y «un plan de seguimiento semanal de los trabajos con la participación de todas las administraciones y del tejido empresarial».

Desde el sector turístico, el presidente de la Asociación de Empresarios de Playa, Francisco Trujillo, también mostró su preocupación por el contratiempo sobrevenido. «Es una más, las trabas con las que lidiamos en la Costa Tropical no las sufren en ningún otro destino ni de Andalucía ni de España», subrayó. Para los hoteles el corte no será tan gravoso, ya que como recordó el presidente de la Asociación de hoteleros de la Costa Tropical, Jesús Megías, a partir de este mes su cliente principal es internacional y no llega por la A-44 sino por la A-7, desde el aeropuerto de Málaga.

Más allá de las reacciones del sector empresarial, el corte de la autovía fue motivo de una nueva bronca política entre PSOE y PP.

Y es que enterarse un jueves 4 de septiembre por la tarde de que la columna vertebral de la Costa Tropical, se corta el martes día 9, y además saberlo a través de IDEAL, sin que el Gobierno les avisara antes, sentó fatal a los alcaldes de Almuñécar y Motril, ambos del Partido Popular, que criticaron la «deslealtad institucional» al Gobierno por no comunicarles esta decisión «trascendental».

La regidora motrileña, Luisa García Chamorro, asumió que las obras son necesarias pero lamentó profundamente las formas de la Subdelegación. «Es un agravio y un plan desprovisto de coordinación y previsión con los afectados», criticó.

Bastante más elevó el tono el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, que arremetió contra la «improvisación y la soberbia» del Gobierno y recriminó «la falta de planificación y comunicación de una obra que van asfixiar económica y socialmente a Almuñécar, La Herradura y a toda la Costa Tropical». «No nos oponemos a la mejora de nuestras infraestructuras, a lo que nos oponemos frontalmente es a que se tomen decisiones a cientos de kilómetros, sin previo aviso, sin coordinarse con los ayuntamientos afectados y sin medir las catastróficas consecuencias», declaró el alcalde. Ruiz Joya se lo tomó como «una falta de respeto a la Costa». «Ya basta de tratar a la Costa Tropical como un territorio de segunda», espetó.

Tan enfadado estaba que aseguró que estudiaría «todas las vías de acción posibles para defender los intereses de los vecinos» y llegó a pedir a la Subdelegación que rectificara y retrasase el corte de tráfico hasta que se planificara de forma coordinada con los municipios.

Críticas ante las que no permaneció callado el subdelegado del Gobierno en Granada. . «Plantear la paralización de la obra como ha hecho el alcalde de Almuñécar es una irresponsabilidad populista», recriminó Montilla.

El subdelegado aseguró que las obras de emergencia del viaducto estaban anunciado para después del verano. «Se trata de aprovechar los meses de septiembre, octubre y diciembre que son los de menor tránsito de vehículos», justificó. Y también especificó que los técnicos de Carreteras llevaban tiempo en contacto «con los sectores más afectados» como el puerto de Motril, los autobuses o la empresa que transporta las palas eólicas desde el puerto de Motril para planificar las actuaciones durante los meses de corte que «todo se desarrolle con normalidad».