Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El viaducto de Rules. Javier Martín

El nuevo corte de la A-44 una década después genera polémica en la Costa

Los empresarios lamentan que la comarca siga «castigada» por las infraestructuras y el alcalde de Almuñécar protagoniza una bronca con el subdelegado

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:51

La próxima semana, la Costa Tropical se retrotraerá diez años atrás en el calendario, cuando las obras de reparación del viaducto de Rules obligaron a ... cortar la A-44 y a desviar el tráfico por la antigua Nacional 323. Los vecinos y fieles visitantes ya se saben el camino. La vieja carretera, ahora territorio de ciclistas, volverá a absorber todo el tráfico de conexión de la Costa y el puerto de Motril en dirección Granada, Jaén y la capital de España y lo hará, además en un mes en el que la actividad turística –sobre todo de los fines de semana– aún es importante para restaurantes, chiringuitos y hoteles y la actividad económica, con la campaña de hortofrotícolas y subtropicales en pleno inicio, está en plena ebullición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  2. 2 Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada
  3. 3 Una manada de calderones sorprende a los vecinos de La Herradura
  4. 4

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  5. 5

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  6. 6

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial
  7. 7 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  8. 8

    Piden la entrega de todos los bienes a la orden que investiga el Vaticano
  9. 9

    Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G
  10. 10

    El subdelegado censura la «irresponsabilidad populista» del alcalde de Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El nuevo corte de la A-44 una década después genera polémica en la Costa

El nuevo corte de la A-44 una década después genera polémica en la Costa