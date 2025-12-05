El nuevo contrato de Ayuda a la Dependencia triplica su presupuesto

El nuevo contrato de Ayuda a la Dependencia ha sido licitado este viernes por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo. El servicio, que incluye ... mejoras tanto para los usuarios como para los trabajadores, tendrá un presupuesto de 154 millones de euros, tres veces más que el anterior, lo que lo harán el de mayor valor en la historia del Ayuntamiento de Granada.

Ha sido el portavoz municipal, Jorge Saavedra, quien ha dado cuenta del trámite, que ha sido lanzado este viernes por la junta de gobierno local. Según ha explicado, el contrato tendrá un mayor coste con el objetivo de hacer frente a las necesidades del servicio, que se han incrementado de forma notable en el último lustro. Así lo ha referido al revelar que de los 3.200 usuarios a los que se atendía en 2020 se ha pasado a más de 5.000 este año.

El responsable ha explicado que la nueva concesión tendrá mejoras especialmente pensadas para los mayores, como un seguimiento individualizado, camas para personas con problemas de movilidad, colchones especiales o andadores. También se incluirán servicios nuevos, como el lavado de ropa, la realización de pequeños arreglos domésticos o la elaboración de rutas guiadas. Saavedra ha explicado que también habrá mejoras para la plantilla que efectúa el servicio y ha destacado el incremento del precio/hora, que, según ha referido, se ha logrado en los últimos años.

Saavedra ha puesto en valor un contrato que tendrá un plazo de ejecución de cuatro años más la posibilidad de prorrogarlo por otro más y que se traducirá en «mejores prestaciones para atender a las personas que necesitan ayuda en Granada».