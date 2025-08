Hay un nuevo bar en Granada que arrasa con su tapa de jamón asado: «Todo el mundo la pide»

Alberto Flores Granada Viernes, 1 de agosto 2025, 10:15 Comenta Compartir

Llevan abiertos tan solo un mes y medio, pero ya se han ganado a la mayoría de vecinos de la zona. Y lo han hecho por su buen trato y excelente cocina, aunque más allá de eso hay algo que destaca por encima de lo demás y que se ha destapado como el principal éxito de este nuevo bar de Granada: su tapa de jamón asado.

El bar en cuestión es La Plaza II, que se encuentra en el número 1 de la calle Dorada de la Chana, en la zona de Las Torres. Y aunque ofrecen tapas caseras muy variadas, en las seis semanas que acumulan en marcha desde su apertura todos los que prueban el jamón asado repiten. «El jamón asado está teniendo un éxito tremendo, la verdad. La gente no para de pedirla y se ha convertido en nuestra tapa estrella», explica a IDEAL Alejandro García Pérez, propietario de La Plaza II.

Jamón asado aparte, Alejandro detalla como otras tapas que ofrecen a diario son las bombas, las albóndigas, los lomos y el pescado frito, siendo este último otra especialidad de la casa. Y es que, además de La Plaza 2, cuentan con una freiduría de pescado llamada La Plaza en Ogíjares, por lo que trabajan con pescado de alta calidad y lo tratan de una manera perfecta.

«Pienso que hemos abierto en una época que es más floja en Granada y aún así hemos tenido muy buena aceptación» Alejandro García Propietario de La Plaza II

«La gente se va a encontrar un sitio cercano en el que le van a recibir con los brazos abiertos y que está enfocado a las tapas a elegir. La verdad es que aunque llevamos poco abiertos la acogida de la gente ha sido bastante buena», asegura el granadino. Además de las tapas, también cuentan con raciones como el plato alpujarreño, diferentes carnes como el secreto o el solomillo y otros platos destacados como las berenjenas con miel, que quedan «muy crujientes» y el revuelto de setas con gambas.

«En la Chana siempre hay mucha afluencia de gente en la zona de Las Torres, pero también hay muchísimos bares y siempre te queda el miedo y la duda de si el tuyo funcionará», reconoce Alejandro. Sin embargo, pese a esas dudas iniciales, de momento no les puede ir mejor y no hay día en el que su terraza no esté llena. «Pienso que hemos abierto en una época que es más floja en Granada y aún así hemos tenido muy buena aceptación, así que lo que viene va a ser mejor. Si todo va bien los chaneros y granadinos tendrán La Plaza para rato», finaliza.